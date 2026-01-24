なでしこジャパン、28年ぶりアメリカとの3連戦が決定…ニールセン監督「素晴らしい機会に」

日本女子代表（なでしこジャパン）はアメリカ女子代表との対戦が決定した。

3月にアジアカップを控えるなでしこジャパン。大会後の4月に強豪アメリカとの3連戦が決定。4月11日、同14日、同17日にアメリカと3試合を戦う。過去にもアメリカとは3連戦を行っており、1998年5月に日本で3試合を戦い、いずれも敗戦に終わった。

なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督は以下の通り、コメントを発表している。

「３月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップで、私たちはできる限り多くの試合に勝利することと、最後に優勝トロフィーを掲げることを目指しています。この女子アジアカップ後の４月の代表活動の狙いは、2027年ブラジルでのFIFA女子ワールドカップに向けた歩みを継続し、中間地点でのチェックという位置づけと考えています。アメリカ女子代表との対戦は、自分たちの現在地を知るうえで、常に素晴らしい機会になりますし、今後どこに重点を置くべきかを見極める機会になります」

「アメリカはこれまでも、そして今でも世界で最も優れたチームの一つです。アメリカのエマ・ヘイズ監督は世代交代という困難な仕事をやり遂げている優秀な監督です。彼女は、新しいスター選手を見事に代表チームに融合しています。アメリカの強さはこれまでと変わりません。多くの才能ある選手たちはいずれも優れたアスリートであり、ほとんどのポジションに世界的なスター選手が揃っています。スピード、フィジカル、そして技術を兼ね備えたアメリカとの試合はタフな戦いになるでしょう」