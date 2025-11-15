FIFA U-17ワールドカップカタール2025が日本時間11月15日(土)に開催され、ラウンド32でU17日本代表がU17南アフリカ代表と対戦する。

本記事では、日本代表対南アフリカの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

日本対南アフリカ｜試合日程・開始時間

大会：FIFA U-17ワールドカップカタール2025ラウンド32

日時：2025年11月15日(土)22:30開始／日本時間

カード：日本 vs 南アフリカ

試合会場：アスパイア・ゾーンPitch 3（ドーハ／カタール）

日本対南アフリカ｜テレビ放送・ネット配信予定

ポルトガル代表vs日本代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。

11月に開催されるFIFA U-17ワールドカップカタール2025を視聴できるのは、衛星放送の『J SPORTS』もしくは、ネットの『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』のみとなる。日本戦は全試合、及び準々決勝以降の全試合も生放送される予定となっている。

Amazon J SPORTSのみ14日間の無料トライアルが付帯。日本vs南アフリカ戦も無料トライアルで視聴することが可能だ。

試合日 放送・配信 放送・配信 11/15(土)

22:30 日本 vs 南アフリカ 【テレビ】

J SPORTS2

【ネット】

J SPORTSオンデマンド

Amazon J SPORTS

日本対南アフリカ｜視聴方法

FIFA U-17ワールドカップカタール2025、日本代表対南アフリカ代表は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信される。

Amazonプライムビデオチャンネル『J SPORTS』からも視聴可能だ。

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

Amazon

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

J SPORTS

『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。