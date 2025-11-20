ラグビー日本代表は、11月22日(土)にリポビタンDツアー2025でジョージア代表と対戦する。

本記事では、ジョージア戦の試合日程や放送予定を紹介する。

ラグビー日本代表 ジョージア戦の日程・開始時間は？

リポビタンDツアー2025、ラグビー日本代表対ジョージア代表は、11月22日(土)に開催。キックオフ時間は21時00分予定となっている。

リポビタンDツアー2025

対戦カード：日本代表 vs ジョージア代表

開催日：2025年11月22日(土)

キックオフ時刻：21:00 ※日本時間

会場：ミヘイル・メスヒ・スタジアム（ジョージア）

ラグビー日本代表 ジョージア戦の試合会場・スタジアムは？

ラグビー日本代表とジョージア代表の一戦は、ジョージアにあるミヘイル・メスヒ・スタジアム（ジョージア）で開催される。

収容人員数は27223席で、多目的スタジアムとしてサッカーやラグビーに使用されてきた。ジョージア国内ではボリス・パイチャーゼ・スタジアムに次いで2番目に大きいスタジアムである。

ラグビー日本代表 ジョージア戦のテレビ放送/ネット配信予定

ラグビー日本代表のジョージア戦は、衛星放送『J SPORTS』で生中継される。ネット配信は『J SPORTSオンデマンド』、『WOWOWオンデマンド』でライブ配信予定だ。

『J SPORTSオンデマンド』の配信については、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でも視聴することができる。

ジョージア戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、ジョージア戦はAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でもライブ配信。『J SPORTSチャンネル』には14日間の無料体験期間が設けられており、期間中の解約も可能だ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネル試合ページにアクセス

「J SPORTSで観る 今すぐ14日間無料体験」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。