日本サッカー協会（JFA）は3日、2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選に臨む日本代表メンバーを発表した。
これまでのアジア最終予選で中国代表に7-0、バーレーン代表に5-0で勝利し、連勝かつ計12得点無失点としている森保ジャパン。10月の活動では10日にアウェイでサウジアラビア代表、15日にホームでオーストラリア代表と対戦する。
そして、JFAは山場と見られる連戦に向けた招集メンバーを3日に発表。久保建英や三笘薫、南野拓実、遠藤航ら、さらに先月から復帰を果たした伊東純也が引き続き名を連ねた。
また、ブラックバーンで今季開幕から公式戦10試合5ゴールと好調の大橋祐紀が初選出。国内組ではFC町田ゼルビアの谷晃生と望月ヘンリー海輝、川崎フロンターレの高井幸大、FC東京の長友佑都、サンフレッチェ広島の大迫敬介の5名が名を連ねている。
一方、9月の活動からは負傷中の中山雄太の他、浅野拓磨と細谷真大が選外となった。コーチ陣では、長谷部誠氏が引き続き参加している。
10月のアジア最終予選2試合に向けた日本の招集メンバーは以下の通り。
■日本代表 招集メンバー
▽GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント=トロイデン／ベルギー）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパー・チューリッヒ／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
高井幸大（川崎フロンターレ）
▽MF/FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）※初選出
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント=トロイデン／ベルギー）