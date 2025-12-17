日本代表の主将遠藤航と森保一監督は誰に投票？ FIFAが男子年間最優秀選手賞の投票先を公開

国際サッカー連盟（FIFA）は、The Best FIFAフットボール・アウォーズ2025の各国代表主将と監督の投票先を公開した。

毎年、FIFAに加盟する代表チームの主将と監督、世界各国のジャーナリストやファンの投票によって決定されるThe Best FIFAフットボール・アウォードの各賞。2025年の男子年間最優秀選手賞には、パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWウスマン・デンベレが輝いた。

FIFAは16日の授賞式後に各国代表主将、監督、ジャーナリストの投票先を公開。各名上位3位を選出した中、日本代表主将の遠藤航は、1位にリヴァプールでチームメイトのエジプト代表FWモハメド・サラー、2位にPSGのデンベレ、3位に同じくPSGのポルトガル代表DFヌーノ・メンデスを選出した。

また、森保一監督は、1位にレアル・マドリーのフランス代表FWキリアン・エンバペ、2位にバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマル、3位にPSGのモロッコ代表DFアクラフ・ハキミに投票した。

ワールドカップで日本代表と対戦するオランダ代表主将フィルジル・ファン・ダイクは、リヴァプールでチームメイトのサラー、PSGのデンベレ、同じくPSGのメンデスを選出。チュニジア代表主将フェルジャニ・サッシは、PSGのハキミ、レアル・マドリーのエンバペ、PSGのデンベレに投票した。

その他、史上最多8度のバロンドールを誇るアルゼンチン代表主将リオネル・メッシは、元チームメイトのPSGのデンベレ、レアル・マドリーのエンバペ、バルセロナのヤマルに投票。FIFAランキング1位スペイン代表主将ウナイ・シモンは、バルセロナのヤマル、同じくバルセロナのスペイン代表MFペドリ、PSGのメンデスを選んでいた。