このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
U-23アジアカップ
team-logo中国U23
team-logo日本U23
U23アジアカップ決勝の日本戦はDAZN独占！今すぐDMM×DAZNホーダイで最安値視聴
Yuta Tokuma

【1月25日】日本対中国のテレビ放送・ネット配信予定｜AFC U23アジアカップ決勝

【U23アジアカップテレビ放送予定】2026年1月25日に開催されるAFCアジアカップサウジアラビア2026決勝、日本代表vs中国代表の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DAZN

U23アジアカップはDAZNが全試合独占配信！

DMM×DAZNホーダイならDAZNプラン月額最安値

DMMプレミアムとセット、ポイント還元もあってお得！

AFC U23アジアカップ2026

DMM×DAZNホーダイで全試合配信

最安値で視聴

AFC U23アジアカップサウジアラビア2026は日本時間1月25日(土)に決勝が開催される。準決勝の韓国戦を1ｰ0で勝利したU23日本代表は、アジアの頂点をかけてU23中国代表と対戦する。

【U23アジア杯決勝】日本vs中国はDAZN独占！DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値今すぐ視聴

本記事では、日本代表vs中国代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本vs中国｜試合日程・キックオフ時刻は？

  • 大会：AFCU23アジアカップサウジアラビア2026 決勝
  • カード：U23日本代表 vs U23中国代表
  • 会場：プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム
  • 日程：2026年1月25日(日)0:00キックオフ／日本時間

【U23アジア杯決勝】日本vs中国はDAZN独占！DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値今すぐ視聴

日本vs中国｜テレビ放送・ネット配信予定は？

U23アジアカップ決勝、日本代表vs中国代表は『DAZN』が無料ライブ配信する。なお、『DAZN』は大会全試合を独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：なし
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【U23アジア杯決勝】日本vs中国はDAZN独占！DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値今すぐ視聴

U23アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFCU23アジアカップサウジアラビア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信しており、先に述べた通り決勝の日本vs中国は無料配信されることが発表されている。

AFC U-23アジアカップサウジアラビア2026の中継は、『DAZN』による独占配信。日本戦を含む全試合がDAZNでライブ配信される予定で、地上波やBS・CSでのテレビ中継は行われない。なお、決勝の中国vs日本は無料ライブ配信されることが決定した。

区分内容
無料配信対象試合中国vs日本(決勝戦)
大会全体の配信DAZN
テレビ放送地上波・BS・CSでの中継予定なし

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！2月開幕の百年構想リーグも視聴可能！

dmm dazn plan 2026DMM

決勝の中国vs日本は無料ライブ配信されるが、アーカイブ配信などでDAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。2月に開幕する百年構想リーグも配信予定となっている。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【U23アジア杯決勝】日本vs中国はDAZN独占！DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値今すぐ視聴

0