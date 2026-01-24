AFC U23アジアカップサウジアラビア2026は日本時間1月25日(土)に決勝が開催される。準決勝の韓国戦を1ｰ0で勝利したU23日本代表は、アジアの頂点をかけてU23中国代表と対戦する。

本記事では、日本代表vs中国代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本vs中国｜試合日程・キックオフ時刻は？

大会：AFCU23アジアカップサウジアラビア2026 決勝

カード：U23日本代表 vs U23中国代表

会場：プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム

日程：2026年1月25日(日)0:00キックオフ／日本時間

日本vs中国｜テレビ放送・ネット配信予定は？

U23アジアカップ決勝、日本代表vs中国代表は『DAZN』が無料ライブ配信する。なお、『DAZN』は大会全試合を独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

地上波：なし

BS・CS：なし

ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

U23アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFCU23アジアカップサウジアラビア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信しており、先に述べた通り決勝の日本vs中国は無料配信されることが発表されている。

区分 内容 無料配信対象試合 中国vs日本(決勝戦) 大会全体の配信 DAZN テレビ放送 地上波・BS・CSでの中継予定なし

