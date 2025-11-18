サッカー日本代表対ボリビアは何時から？キックオフ時間は？

サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。

本記事ではボリビア代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。

日本対ボリビアの開催スタジアムは？

11月18日(火)に行われる日本代表vsボリビア代表は、東京都新宿区にある「国立競技場」で開催される。

2020年東京オリンピックのメイン会場として新設された国立競技場は、約6万8000人の収容人員を誇る大型競技場だ。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、以降国内カップ戦決勝の会場などとして使用されている。また、日本代表戦は今回が5度目となり、現在通算2勝1分け1敗と勝ち越しているが、南米勢相手（ブラジルとウルグアイ）には1分け1敗と勝利がない。

日本対ボリビアは何時から？キックオフ時間

ボリビア戦は、11月18日(火)19:15にキックオフ予定となっている。

対戦カード：日本代表 vs ボリビア代表

キックオフ日時：2025年11月18日(土)午後7:15

会場：国立競技場

日本対ボリビアの放送・配信予定

日本代表vsボリビア代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。

ボリビアの基本プロフィール

■基本情報

W杯出場：3回

最高成績：グループステージ(1930,1950,1994)

FIFAランキング：78位

対日本戦戦績：0勝1分け2敗(1得点4失点)