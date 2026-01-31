J2・J3百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定

J2・J3百年構想リーグが半期のシーズンとしてまもなく開幕する。
特殊なシーズンとして注目を集めるJ2・J3百年構想リーグの開幕戦の対戦カードやキックオフ時間などを紹介する。
開幕戦の対戦カードは？
■地域リーグラウンド EAST Aグループ 第1節
|2月7日14:00
|栃木SC vs ヴァンラーレ八戸
|DAZN
|2月7日14:00
|横浜FC vs モンテディオ山形
|DAZN
|2月7日14:00
|湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田
|DAZN
|2月8日14:00
|SC相模原 vs ザスパ群馬
|DAZN
■地域リーグラウンド EAST Bグループ 第1節
|2月7日14:00
|RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC
|DAZN
|2月7日14:00
|ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC
|DAZN
|2月7日14:00
|ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ
|DAZN
|2月8日13:30
|藤枝MYFC vs FC岐阜
|DAZN
|2月8日14:00
|いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌
|DAZN
■地域リーグラウンド WEST Aグループ 第1節
|2月7日14:00
|奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス
|DAZN
|2月8日13:05
|愛媛FC vs アルビレックス新潟
|DAZN
|2月8日14:00
|FC今治 vs ツエーゲン金沢
|DAZN
|2月8日14:00
|高知ユナイテッドSC vs カターレ富山
|DAZN
|2月8日14:00
|FC大阪 vs カマタマーレ讃岐
|DAZN
■地域リーグラウンド WEST Bグループ 第1節
|2月7日14:00
|ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取
|DAZN
|2月8日13:00
|ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC
|DAZN
|2月8日14:00
|大分トリニータ vs レイラック滋賀FC
|DAZN
|2月8日14:00
|鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎
|DAZN
|2月8日14:00
|FC琉球 vs サガン鳥栖
|DAZN
百年構想リーグの放送予定
J2・J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ＆見逃し配信する。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得DMM
DAZNでJリーグ百年構想リーグを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可