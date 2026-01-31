Goal.com
tochigi-sendai(C)Getty Images
GOAL

J2・J3百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定

【Jリーグ百年構想リーグ】J2・J3 百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定などを紹介する。

J2・J3百年構想リーグが半期のシーズンとしてまもなく開幕する。

特殊なシーズンとして注目を集めるJ2・J3百年構想リーグの開幕戦の対戦カードやキックオフ時間などを紹介する。

開幕戦の対戦カードは？

■地域リーグラウンド EAST Aグループ 第1節

キックオフ
対戦カード
配信チャンネル
2月7日14:00栃木SC vs ヴァンラーレ八戸DAZN
2月7日14:00横浜FC vs モンテディオ山形DAZN
2月7日14:00湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田DAZN
2月8日14:00SC相模原 vs ザスパ群馬DAZN

■地域リーグラウンド EAST Bグループ 第1節

キックオフ
対戦カード
配信チャンネル
2月7日14:00RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FCDAZN
2月7日14:00ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFCDAZN
2月7日14:00ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロDAZN
2月8日13:30藤枝MYFC vs FC岐阜DAZN
2月8日14:00いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌DAZN

■地域リーグラウンド WEST Aグループ 第1節

キックオフ
対戦カード
配信チャンネル
2月7日14:00奈良クラブ vs 徳島ヴォルティスDAZN
2月8日13:05愛媛FC vs アルビレックス新潟DAZN
2月8日14:00FC今治 vs ツエーゲン金沢DAZN
2月8日14:00高知ユナイテッドSC vs カターレ富山DAZN
2月8日14:00FC大阪 vs カマタマーレ讃岐DAZN

■地域リーグラウンド WEST Bグループ 第1節

キックオフ
対戦カード
配信チャンネル
2月7日14:00ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取DAZN
2月8日13:00ロアッソ熊本 vs レノファ山口FCDAZN
2月8日14:00大分トリニータ vs レイラック滋賀FCDAZN
2月8日14:00鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎DAZN
2月8日14:00FC琉球 vs サガン鳥栖DAZN

百年構想リーグの放送予定

J2・J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ＆見逃し配信する。

