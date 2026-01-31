J2・J3百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定

J2・J3百年構想リーグが半期のシーズンとしてまもなく開幕する。

特殊なシーズンとして注目を集めるJ2・J3百年構想リーグの開幕戦の対戦カードやキックオフ時間などを紹介する。

開幕戦の対戦カードは？

■地域リーグラウンド EAST Aグループ 第1節

キックオフ 対戦カード 配信チャンネル 2月7日14:00 栃木SC vs ヴァンラーレ八戸 DAZN 2月7日14:00 横浜FC vs モンテディオ山形 DAZN 2月7日14:00 湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田 DAZN 2月8日14:00 SC相模原 vs ザスパ群馬 DAZN

■地域リーグラウンド EAST Bグループ 第1節

キックオフ 対戦カード 配信チャンネル 2月7日14:00 RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC DAZN 2月7日14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC DAZN 2月7日14:00 ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ DAZN 2月8日13:30 藤枝MYFC vs FC岐阜 DAZN 2月8日14:00 いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌 DAZN

■地域リーグラウンド WEST Aグループ 第1節

キックオフ 対戦カード 配信チャンネル 2月7日14:00 奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス DAZN 2月8日13:05 愛媛FC vs アルビレックス新潟 DAZN 2月8日14:00 FC今治 vs ツエーゲン金沢 DAZN 2月8日14:00 高知ユナイテッドSC vs カターレ富山 DAZN 2月8日14:00 FC大阪 vs カマタマーレ讃岐 DAZN

■地域リーグラウンド WEST Bグループ 第1節

キックオフ 対戦カード 配信チャンネル 2月7日14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取 DAZN 2月8日13:00 ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC DAZN 2月8日14:00 大分トリニータ vs レイラック滋賀FC DAZN 2月8日14:00 鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎 DAZN 2月8日14:00 FC琉球 vs サガン鳥栖 DAZN

百年構想リーグの放送予定

J2・J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ＆見逃し配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNでJリーグ百年構想リーグを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可