J2最終節(第38節)の対戦カード・キックオフ時間・放送予定一覧

明治安田J2リーグは、2025年11月29日(土)に2025シーズン最終節(第38節)を迎える。
本記事では、J2最終節の対戦カードやキックオフ時刻、放送予定を紹介する。
J2最終節の日程・キックオフ時刻は？
J2最終節は、11月29日(土)に一斉開催。全10試合が14:00に各地でキックオフの笛を迎える。
J2最終節の放送予定一覧
J2最終節は、これまでのレギュラーシーズン同様にネット『DAZN』が全試合をライブ配信。テレビ放送、各ローカル局を中心に多くの試合が生中継される。
|試合日
|対戦カード
|中継局
|11/29(土)
14:00
|北海道コンサドーレ札幌 vs 愛媛FC
|【テレビ放送】
NHK札幌
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|ベガルタ仙台 vs いわきFC
|【テレビ放送】
NHK仙台
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC
|【テレビ放送】
山形テレビ
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ
|【テレビ放送】
NHK水戸
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|ジェフユナイテッド千葉 vs FC今治
|【テレビ放送】
千葉テレビ
愛媛朝日テレビ
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田
|【テレビ放送】
-
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|レノファ山口FC vs RB大宮アルディージャ
|【テレビ放送】
NHK山口
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|徳島ヴォルティス vs V・ファーレン長崎
|【テレビ放送】
NHK徳島
NHK長崎
BS10
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
14:00
|サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田
|【テレビ放送】
NHK佐賀
【ネット配信】
DAZN
|11/29(土)
16:00
|ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府
|【テレビ放送】
-
【ネット配信】
DAZN
※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。
Jリーグのおすすめ視聴方法
2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3全試合ライブ＆見逃し配信する。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可