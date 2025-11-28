このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Chiba mito nagasaki(C)Getty images
Tsutomu Maeda

J2最終節(第38節)の対戦カード・キックオフ時間・放送予定一覧

2025シーズン明治安田J2リーグ最終節(第38節)の対戦カード一覧は？キックオフ時刻、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

明治安田J2リーグは、2025年11月29日(土)に2025シーズン最終節(第38節)を迎える。

本記事では、J2最終節の対戦カードやキックオフ時刻、放送予定を紹介する。

J2最終節の日程・キックオフ時刻は？

J2最終節は、11月29日(土)に一斉開催。全10試合が14:00に各地でキックオフの笛を迎える。

J2最終節の放送予定一覧

J2最終節は、これまでのレギュラーシーズン同様にネット『DAZN』が全試合をライブ配信。テレビ放送、各ローカル局を中心に多くの試合が生中継される。

試合日対戦カード中継局
11/29(土)
14:00		北海道コンサドーレ札幌 vs 愛媛FC【テレビ放送】
NHK札幌

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		ベガルタ仙台 vs いわきFC【テレビ放送】
NHK仙台

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC【テレビ放送】
山形テレビ

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ【テレビ放送】
NHK水戸

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		ジェフユナイテッド千葉 vs FC今治【テレビ放送】
千葉テレビ
愛媛朝日テレビ

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田【テレビ放送】
-

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		レノファ山口FC vs RB大宮アルディージャ【テレビ放送】
NHK山口

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		徳島ヴォルティス vs V・ファーレン長崎【テレビ放送】
NHK徳島
NHK長崎
BS10

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
14:00		サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田【テレビ放送】
NHK佐賀

【ネット配信】
DAZN
11/29(土)
16:00		ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府【テレビ放送】
-

【ネット配信】
DAZN

※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。

Jリーグのおすすめ視聴方法

2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3全試合ライブ＆見逃し配信する。

0