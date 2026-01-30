J1百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定

J1百年構想リーグが半期のシーズンとしてまもなく開幕する。

特殊なシーズンとして注目を集める百年構想リーグの開幕戦の対戦カードやキックオフ時間などを紹介する。

開幕戦の対戦カードは？

■地域リーグラウンド EASTグループ 第1節

キックオフ 対戦カード 配信チャンネル 2月6日19:00 横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア DAZN 2月7日13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ DAZN 2月7日13:00 FC東京 vs 鹿島アントラーズ DAZN、日本テレビ系全国ネット 2月8日15:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル DAZN 2月8日16:00 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック DAZN

■地域リーグラウンド WESTグループ 第1節

キックオフ 対戦カード 配信チャンネル 2月6日19:00 京都サンガFC vs ヴィッセル神戸 DAZN、KBS京都 2月6日19:00 V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島 DAZN 2月7日16:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 DAZN 2月8日13:05 アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山 DAZN、NHK福岡 2月8日14:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス DAZN

百年構想リーグの放送予定

J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ＆見逃し配信する。

