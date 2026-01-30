Goal.com
J1百年構想リーグはDAZNで配信！DMM×DAZNホーダイでお得に視聴
J1百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定

【Jリーグ百年構想リーグ】J1百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定などを紹介する。

J1百年構想リーグが半期のシーズンとしてまもなく開幕する。

特殊なシーズンとして注目を集める百年構想リーグの開幕戦の対戦カードやキックオフ時間などを紹介する。

開幕戦の対戦カードは？

■地域リーグラウンド EASTグループ 第1節

キックオフ
 
対戦カード
 
配信チャンネル
 
2月6日19:00横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビアDAZN
2月7日13:00ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズDAZN
2月7日13:00FC東京 vs 鹿島アントラーズDAZN、日本テレビ系全国ネット
2月8日15:00川崎フロンターレ vs 柏レイソルDAZN
2月8日16:00東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホックDAZN

■地域リーグラウンド WESTグループ 第1節

キックオフ
 
対戦カード
 
配信チャンネル
 
2月6日19:00京都サンガFC vs ヴィッセル神戸DAZN、KBS京都
2月6日19:00V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島DAZN
2月7日16:00セレッソ大阪 vs ガンバ大阪DAZN
2月8日13:05アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山DAZN、NHK福岡
2月8日14:00名古屋グランパス vs 清水エスパルスDAZN

百年構想リーグの放送予定

J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ＆見逃し配信する。

dazn j leagueDAZN/J.LEAGUE

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

