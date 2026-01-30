J1百年構想リーグ開幕戦の対戦カード・キックオフ時間・放送予定

J1百年構想リーグが半期のシーズンとしてまもなく開幕する。
特殊なシーズンとして注目を集める百年構想リーグの開幕戦の対戦カードやキックオフ時間などを紹介する。
開幕戦の対戦カードは？
■地域リーグラウンド EASTグループ 第1節
|2月6日19:00
|横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア
|DAZN
|2月7日13:00
|ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ
|DAZN
|2月7日13:00
|FC東京 vs 鹿島アントラーズ
|DAZN、日本テレビ系全国ネット
|2月8日15:00
|川崎フロンターレ vs 柏レイソル
|DAZN
|2月8日16:00
|東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック
|DAZN
■地域リーグラウンド WESTグループ 第1節
|2月6日19:00
|京都サンガFC vs ヴィッセル神戸
|DAZN、KBS京都
|2月6日19:00
|V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島
|DAZN
|2月7日16:00
|セレッソ大阪 vs ガンバ大阪
|DAZN
|2月8日13:05
|アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山
|DAZN、NHK福岡
|2月8日14:00
|名古屋グランパス vs 清水エスパルス
|DAZN
