J王者・川崎Fvsアジア王者・鹿島のスタメンが発表！小林悠、伊藤翔が先発入り

明治安田生命J1リーグ第2節、川崎フロンターレ対鹿島アントラーズのスターティングメンバーが発表された。

第2節でJリーグ王者対アジア王者の注目の一戦となった。開幕戦でFC東京に引き分けた川崎Fは前節からマギーニョに代えて馬渡和彰を先発起用。

前節、大分トリニータに1-2で敗れた鹿島は、スタメン3人を入れ替えてこの一戦に臨む事となった。

試合は等々力陸上競技場で、19時にキックオフされる。

【川崎フロンターレ 先発メンバー】

GK

1 チョン・ソンリョン

DF

17 馬渡和彰

3 奈良竜樹

5 谷口彰悟

7 車屋紳太郎

MF

6 守田英正

10 大島僚太

14 中村憲剛

41 家長昭博

FW

9 レアンドロ・ダミアン

11 小林悠

【川崎フロンターレ 控えメンバー】

GK

21 新井章太

DF

2 登里享平

MF

25 田中碧

34 山村和也

8 阿部浩之

19 齋藤学

FW

20 知念慶

【鹿島アントラーズ 先発メンバー】

GK

1 クォン・スンテ

DF

2 内田篤人

39 犬飼智也

28 町田浩樹

22 安西幸輝

MF

6 永木亮太

4 レオ・シルバ

8 土居聖真

10 安部裕葵

FW

18 セルジーニョ

15 伊藤翔

【鹿島アントラーズ 控えメンバー】

GK

21 曽ヶ端準

DF

27 ブエノ

MF

20 三竿健斗

30 名古新太郎

25 遠藤康

FW

19 山口一真

14 金森健志