J王者・川崎Fvsアジア王者・鹿島のスタメンが発表！小林悠、伊藤翔が先発入り
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明治安田生命J1リーグ第2節、川崎フロンターレ対鹿島アントラーズのスターティングメンバーが発表された。
第2節でJリーグ王者対アジア王者の注目の一戦となった。開幕戦でFC東京に引き分けた川崎Fは前節からマギーニョに代えて馬渡和彰を先発起用。
前節、大分トリニータに1-2で敗れた鹿島は、スタメン3人を入れ替えてこの一戦に臨む事となった。
試合は等々力陸上競技場で、19時にキックオフされる。
【川崎フロンターレ 先発メンバー】
GK
1 チョン・ソンリョン
DF
17 馬渡和彰
3 奈良竜樹
5 谷口彰悟
7 車屋紳太郎
MF
6 守田英正
10 大島僚太
14 中村憲剛
41 家長昭博
FW
9 レアンドロ・ダミアン
11 小林悠
【川崎フロンターレ 控えメンバー】
GK
21 新井章太
DF
2 登里享平
MF
25 田中碧
34 山村和也
8 阿部浩之
19 齋藤学
FW
20 知念慶
【鹿島アントラーズ 先発メンバー】
GK
1 クォン・スンテ
DF
2 内田篤人
39 犬飼智也
28 町田浩樹
22 安西幸輝
MF
6 永木亮太
4 レオ・シルバ
8 土居聖真
10 安部裕葵
FW
18 セルジーニョ
15 伊藤翔
【鹿島アントラーズ 控えメンバー】
GK
21 曽ヶ端準
DF
27 ブエノ
MF
20 三竿健斗
30 名古新太郎
25 遠藤康
FW
19 山口一真
14 金森健志