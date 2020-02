Jリーグ、新型コロナウイルスの影響で3月15日までの全94試合が延期に

Jリーグは25日、新型コロナウイルス流行の影響を鑑みて、3月15日開催までの明治安田生命JリーグおよびJリーグYBCルヴァンカップの試合日程を延期することを発表した。

延期の対象となるのは、明治安田生命J1、J2、J3リーグに加えてJリーグYBCルヴァンカップで、期間は2月26日のルヴァンカップ・グループステージ第2節の全試合から3月15日開催までのJリーグ管轄の全試合となる。

Jリーグは声明で「昨日開催された、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議にて『これから1-2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります』との見解が発表された」ことを挙げ、「Jリーグは、感染予防対策および拡散防止のために最大限の協力をしていくことを検討し、2月26日(水)~3月15日(日)の約3週間に渡って公式試合を開催しないことを決断いたしました」と延期の理由を説明している。

今後については「3月18日(水)に開催予定の2020明治安田生命Jリーグでの再開に向け準備を進めてまいります。試合を楽しみ待っていただいていたファン・サポーターの皆様、事情をご賢察の上、ご理解いただきたくお願い申し上げます」との見通しを記した。

Jリーグは21日から23日にかけて2020シーズンの開幕戦を実施。ホームゲーム開催クラブは、入場ゲートやトイレに消毒液を設置したり、咳・くしゃみをする際に、マスクやハンカチで口や鼻おさえる等『咳エチケット』の推進を推進していた。

ヴィッセル神戸は、新型コロナウイルスを始めとする感染予防および拡散防止を目的に、ホームゲーム開催時に「歌、チャント、肩組などの応援行為、また応援道具(旗、鳴り物、メガホンなど)の持ち込み」を禁止。23日の横浜FC戦では、手拍子で応援を行っていた。

新型コロナウイルスによる影響は、Jリーグのみならず、世界のサッカー界でも広がっている。韓国のKリーグは開幕戦の無期限延期を決定。イタリア・セリエAでは、23日に予定されていた3試合が延期となっていた。

Jリーグの延期試合は以下の通り。

■2月26日(水)

ルヴァンカップ・グループステージ第2節

19:00 名古屋 vs 清水(パロ瑞穂)

19:00 仙台 vs C大阪(ユアスタ)

19:00 広島 vs 札幌(Eスタ)

19:00 鳥栖 vs 横浜FC(駅スタ)

19:00 湘南 vs 柏(BMWス)

19:00 大分 vs G大阪(昭和電ド)

19:30 浦和 vs 松本(埼玉)

■2月28日(金)

J1第2節

19:00 鹿島 vs 神戸(カシマ)

■2月29日(土)

・J1第2節

14:00 FC東京 vs 横浜FM(味スタ)

14:00 名古屋 vs 湘南(豊田ス)

14:00 鳥栖 vs C大阪(駅スタ)

15:00 川崎F vs 札幌(等々力)

・J2第2節

14:00 大宮 vs 徳島(NACK)

14:00 山口 vs 北九州(みらスタ)

15:05 琉球 vs 岡山(タピスタ)

■3月1日(日)

・J1第2節

14:00 浦和 vs 広島(埼玉)

14:00 横浜FC vs 柏(ニッパツ)

14:00 G大阪 vs 仙台(パナスタ)

14:00 大分 vs 清水(昭和電ド)

・J2第2節

14:00 水戸 vs 栃木(Ksスタ)

14:00 千葉 vs 町田(フクアリ)

14:00 東京V vs 金沢(味スタ)

14:00 甲府 vs 群馬(中銀スタ)

14:00 松本 vs 新潟(サンアル)

14:00 京都 vs 長崎(サンガS)

14:00 福岡 vs 磐田(ベススタ)

15:00 愛媛 vs 山形(ニンスタ)

■3月4日(水)

・ルヴァンカップ・グループステージ第3節

19:00 川崎F vs 名古屋(等々力)

19:00 清水 vs 鹿島(アイスタ)

19:00 松本 vs 仙台(サンアル)

19:00 C大阪 vs 浦和(ヤンマー)

19:00 横浜FC vs 札幌(ニッパツ)

19:00 広島 vs 鳥栖(Eスタ)

19:00 柏 vs 大分(三協F柏)

19:00 G大阪 vs 湘南(パナスタ)

■3月7日(土)

・J1第3節

14:00 札幌 vs G大阪(札幌ド)

14:00 仙台 vs 神戸(ユアスタ)

・J2第3節

14:00 大宮 vs 磐田(NACK)

14:00 町田 vs 北九州(Gスタ)

14:00 新潟 vs 千葉(デンカS)

14:00 徳島 vs 長崎(鳴門大塚)

15:00 東京V vs 甲府(味スタ)

・J3第1節

14:00 C大23 vs YS横浜(ヤンマー)

15:00 岐阜 vs 長野(長良川)

■3月8日(日)

・J1第3節

14:00 鹿島 vs 清水(カシマ)

14:00 FC東京 vs 浦和(味スタ)

14:00 横浜FC vs 鳥栖(ニッパツ)

14:00 広島 vs C大阪(Eスタ)

14:00 大分 vs 名古屋(昭和電ド)

15:00 柏 vs 川崎F(三協F柏)

15:00 湘南 vs 横浜FM(BMWス)

・J2第3節

14:00 栃木 vs 愛媛(栃木グ)

14:00 金沢 vs 山形(石川西部)

14:00 京都 vs 琉球(サンガS)

14:00 岡山 vs 山口(Cスタ)

16:00 松本 vs 水戸(サンアル)

17:00 群馬 vs 福岡(正田スタ)

・J3第1節

13:00 福島 vs 秋田(とうスタ)

13:00 相模原 vs 藤枝(ギオンス)

13:00 沼津 vs 鹿児島(愛鷹)

13:00 鳥取 vs 富山(とりスタ)

13:00 讃岐 vs 岩手(ピカスタ)

14:00 G大23 vs 熊本(パナスタ)

15:00 今治 vs F東23(夢スタ)

■3月11日(水)

・ルヴァンカップ・グループステージ第2節

19:00 鹿島 vs 川崎F(カシマ)

■3月13日(金)

・J1第4節

19:00 鳥栖 vs 大分(駅スタ)

■3月14日(土)

・J1第4節

13:00 仙台 vs 札幌(ユアスタ)

14:00 浦和 vs 柏(埼玉)

14:00 横浜FM vs 川崎F(日産ス)

14:00 清水 vs 横浜FC(アイスタ)

14:00 名古屋 vs 鹿島(豊田ス)

15:00 G大阪 vs 広島(パナスタ)

15:00 C大阪 vs FC東京(ヤンマー)

15:00 神戸 vs 湘南(ノエスタ)

・J2第4節

14:00 山形 vs 山口(NDスタ)

14:00 甲府 vs 京都(中銀スタ)

14:00 磐田 vs 水戸(ヤマハ)

14:00 徳島 vs 金沢(鳴門大塚)

14:00 北九州 vs 岡山(ミクスタ)

14:00 長崎 vs 大宮(トラスタ)

15:00 東京V vs 町田(味スタ)

16:00 千葉 vs 松本(フクアリ)

16:00 琉球 vs 新潟(タピスタ)

17:00 愛媛 vs 群馬(ニンスタ)

・J3第2節

13:00 藤枝 vs 岩手(藤枝サ)

14:00 熊本 vs 八戸(えがおS)

■3月15日(日)

・J2第4節

14:00 栃木 vs 福岡(栃木グ)

・J3第2節

13:00 福島 vs 富山(とうスタ)

13:00 YS横浜 vs 鳥取(ニッパツ)

13:00 相模原 vs 岐阜(ギオンス)

13:00 今治 vs C大23(夢スタ)

13:00 鹿児島 vs 讃岐(白波スタ)

14:00 長野 vs G大23(長野U)

14:00 F東23 vs 沼津(味フィ西)