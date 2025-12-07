卓球混合団体W杯決勝は何時から？日本vs中国の日程・放送予定

「卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025」の準決勝、3位決定戦、決勝が12月7日(日)に開催。日本はベスト4でドイツと対戦する。。

本記事では、卓球混合団体W杯2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。

卓球混合団体W杯2025決勝はいつ？何時から？

卓球混合団体ワールドカップ2025の決勝は12月7日(日)の午後8時にスタートする。

決勝ではベスト4でドイツを8-3で破った日本が、今大会無敗の開催国・中国と激突する。日本は同6日のグループリーグ・セカンドステージ第5戦で中国と対戦しているが、5-8で敗れ大会初黒星を喫していた。

卓球混合団体W杯2025決勝のテレビ放送・ネット配信予定

卓球混合団体W杯決勝は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信が予定されている。なお、地上波では『テレビ東京系』が放送を行う。

卓球混合団体W杯2025決勝｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

卓球混合団体ワールドカップ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

卓球混合団体W杯2025｜日本の出場選手

男子シングルス

張本 智和（トヨタ自動車）

戸上 隼輔（井村屋グループ）

松島 輝空（木下グループ）

篠塚 大登（愛知工業大学）

女子シングルス

張本 美和（木下グループ）

早田 ひな（日本生命）

伊藤 美誠（スターツ）

大藤 沙月（ミキハウス）

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。