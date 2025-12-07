卓球混合団体W杯決勝は何時から？日本vs中国の日程・放送予定

「卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025」の準決勝、3位決定戦、決勝が12月7日(日)に開催。日本はベスト4でドイツと対戦する。。
本記事では、卓球混合団体W杯2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。
卓球混合団体W杯2025決勝はいつ？何時から？
卓球混合団体ワールドカップ2025の決勝は12月7日(日)の午後8時にスタートする。
決勝ではベスト4でドイツを8-3で破った日本が、今大会無敗の開催国・中国と激突する。日本は同6日のグループリーグ・セカンドステージ第5戦で中国と対戦しているが、5-8で敗れ大会初黒星を喫していた。
卓球混合団体W杯2025決勝のテレビ放送・ネット配信予定
卓球混合団体W杯決勝は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信が予定されている。なお、地上波では『テレビ東京系』が放送を行う。
|放送・配信局
|中継の有無
|U-NEXT
|独占ライブ配信
（※見逃し配信あり）
|テレビ東京系
|放送(18:30～)
卓球混合団体W杯2025決勝｜U-NEXT無料トライアル視聴方法
U-NEXT
卓球混合団体ワールドカップ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】卓球特設ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
卓球混合団体W杯2025｜日本の出場選手
男子シングルス
- 張本 智和（トヨタ自動車）
- 戸上 隼輔（井村屋グループ）
- 松島 輝空（木下グループ）
- 篠塚 大登（愛知工業大学）
女子シングルス
- 張本 美和（木下グループ）
- 早田 ひな（日本生命）
- 伊藤 美誠（スターツ）
- 大藤 沙月（ミキハウス）
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。