このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tomokazu harimotoGetty Images
Yuta Tokuma

卓球混合団体W杯決勝は何時から？日本vs中国の日程・放送予定

卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025決勝は何時から？日本と中国が対戦。

【12/7(日)20時～】決勝の日本vs中国を独占ライブ配信！

U-NEXT

U-NEXTが卓球混合団体W杯2025の日本戦を独占ライブ配信！（見逃しあり）

12月7日(日)20時開始の決勝で、日本と中国が金メダルを懸けて激突！

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXT

【決勝】日本vs中国を独占ライブ配信

無料体験で視聴

「卓球ITTF混合団体ワールドカップ2025」の準決勝、3位決定戦、決勝が12月7日(日)に開催。日本はベスト4でドイツと対戦する。。

【12/7(日)20時～】卓球混合団体W杯決勝の日本vs中国はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、卓球混合団体W杯2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。

卓球混合団体W杯2025決勝はいつ？何時から？

卓球混合団体ワールドカップ2025の決勝は12月7日(日)の午後8時にスタートする。

決勝ではベスト4でドイツを8-3で破った日本が、今大会無敗の開催国・中国と激突する。日本は同6日のグループリーグ・セカンドステージ第5戦で中国と対戦しているが、5-8で敗れ大会初黒星を喫していた。

卓球混合団体W杯2025決勝のテレビ放送・ネット配信予定

卓球混合団体W杯決勝は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信が予定されている。なお、地上波では『テレビ東京系』が放送を行う。

放送・配信局中継の有無
U-NEXT独占ライブ配信
（※見逃し配信あり）
テレビ東京系放送(18:30～)

【12/7(日)20時～】卓球混合団体W杯決勝の日本vs中国はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

卓球混合団体W杯2025決勝｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

u-next table tennisU-NEXT

卓球混合団体ワールドカップ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】卓球特設ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

【12/7(日)20時～】卓球混合団体W杯決勝の日本vs中国はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

卓球混合団体W杯2025｜日本の出場選手

男子シングルス

  • 張本 智和（トヨタ自動車）
  • 戸上 隼輔（井村屋グループ）
  • 松島 輝空（木下グループ）
  • 篠塚 大登（愛知工業大学）

女子シングルス

  • 張本 美和（木下グループ）
  • 早田 ひな（日本生命）
  • 伊藤 美誠（スターツ）
  • 大藤 沙月（ミキハウス）

【12/7(日)20時～】卓球混合団体W杯決勝の日本vs中国はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0