リヴァプールの解決策はイサクとエキティケのコンビ？阻む問題となるのは…

元マンチェスター・ユナイテッドのドワイト・ヨーク氏はリヴァプールの問題について言及した。

リヴァプールの夏の再建は、3人の主力攻撃選手がそれぞれ優位性を競い合う中で、スロットにとって魅力的でありながら複雑な戦術的ジレンマを生み出している。アレクサンデル・イサク、ウーゴ・エキティケ、フロリアン・ヴィルツは大きな期待を背負って加入したが、彼らのプロフィールが重なり合うため、アルネ・スロット監督はまとまりのある前線を組むのが困難になっている。エキティケはすぐに適応し、イサクはプレシーズンの混乱からまだチームに溶け込んでいる最中だが、ヴィルツはプレミアリーグで安定したリズムを見つけるのに苦労している。

ヨークは、イサクとエキティケがコンビを組めばリヴァプールは圧倒的な連携を築くことができると確信しており、彼らのポテンシャルをコールと築いた伝説のコンビと直接比較した。『Snabbare』との独占インタビューで、ヨークはチーム内に適切な競争心を生み出すことが鍵だと説明した。

「チーム全体に健全な雰囲気を作らなければならない。同じチームで仲間と競い合っていると感じられるような競争心があれば、そこに憎しみや嫌悪感は生まれない。それが第一だ」

ヨークは、コールとのライバル関係がチームの成功にどのように貢献したかについて語り、次のように付け加えた。

「アンディ・コールは私がユナイテッドに来ることを嫌っていたわけではない。最初は新加入選手だったので、彼のポジションを奪いに来たんだ。しかし、彼はその挑戦を受け入れた。彼は私が彼よりも優れた選手だということを受け入れなかった。彼は自分の能力を信じなければならず、彼は戦う意志を持っていた。そして、テディ・シェリンガムとオーレ・グンナー・スールシャールもそこにいたことを忘れないでほしい。競争はさらに激しかった。コールは楽な選択肢を選んでクラブを去ることもできた。彼は自分の能力を信じていたのでそうしなかったんだ」

ヨーク氏は「イサクは9番になれる。エキティケはワイドでプレーできる。しかし、スロットがトライせざるを得なくなるまで、どうなるかは分からない」とし、ヴィルツの今後を心配した。

「リヴァプールの問題はフロリアン・ヴィルツだ。彼も多額の資金で加入しているので、少し問題になるかもしれない。しかし、スロットはエキティケとイサクが一緒にゴールを決められるかどうか、自分自身と自分の直感を信じなければならない。なぜなら、彼らはどちらも個人としてもゴールを決めることができるからだ。彼らが一緒にいれば、対戦相手にとってより大きな脅威になるだろう」