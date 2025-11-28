イラン代表がワールドカップ組み合わせ抽選会をボイコットか…関係者へのビザが発給されず決断と報道

イラン代表の関係者は、ワールドカップ組み合わせ抽選会をボイコットすることを決めたようだ。イラン『IRNA』が伝えている。

2026年ワールドカップアジア最終予選のグループAを首位通過したイランは、4大会連続7度目の本戦出場を決めた。アメリカの首都ワシントンDCで現地時間12月5日に予定される抽選会でポット2に入ることが決まった同国は、今大会で史上初のグループステージ突破を目指すことになる。

グループステージの行方を占う重要な組み合わせ抽選会には、ワールドカップに出場する各国の関係者が出席するが、この度イランの関係者はこのイベントへの参加を見送ることを決定したようだ。

『IRNA』によると、イランの関係者に対してアメリカがビザの発行を認めなかった模様。これを受け、イランサッカー連盟は国際サッカー連盟（FIFA）に対してこの問題を解決するための助けを求めたようだが、FIFAから早急な返信がなかったと伝えられている。

アメリカのドナルド・トランプ大統領は今年6月にイランやワールドカップ出場を決めたハイチを含む12カ国に対してアメリカへの渡航禁止を発表。ただし、ワールドカップやオリンピックなどメジャースポーツイベントに参加するアスリートやその関係者などは免除が約束されていた。しかし、ワールドカップ組み合わせ抽選会がこれに該当するかは定かではないとされている。