チャンピオンズ リーグ
team-logoインテル
Giuseppe Meazza
team-logoリヴァプール
Yuta Tokuma

【12月10日】インテルvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【CL放送予定】12月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第6節、インテル対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。インテルと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、インテルvsリヴァプールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

インテルvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のインテルvsリヴァプールは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：インテル vsリヴァプール
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

インテルvsリヴァプールの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsリヴァプールの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

インテルvsリヴァプール チーム情報

インテル vs リヴァプール 予想スタメン

インテルHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
ヤン・ゾマー
25
マヌエル・アカンジ
31
ヤン・ビセック
95
アレッサンドロ・バストーニ
30
カルロス・アウグスト
7
ピオトル・ジエリンスキ
32
フェデリコ・ディマルコ
23
ニコロ・バレッラ
20
ハカン・チャルハノール
14
アンジュ＝ヨアン・ボニー
10
ラウタロ・マルティネス
25
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
5
イブラヒマ・コナテ
17
カーティス・ジョーンズ
6
ミロシュ・ケルケズ
4
フィルジル・ファン・ダイク
11
モハメド・サラー
38
ライアン・フラーフェンベルフ
18
コーディ・ガクポ
8
ドミニク・ソボスライ
10
アレクシス・マクアリスター
22
ウーゴ・エキティケ

4-2-3-1

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

INT
-直近成績

ゴールを許す
12/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
7/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

INT

直近の 4 試合

LIV

1

Win

0

引分け

3

勝利

1

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
0/4
両チームが得点
0/4

順位表

0