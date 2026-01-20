2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。インテルとアーセナルが対戦する。
本記事では、インテルvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
インテルvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のインテルvsアーセナルは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
- 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：インテル vs アーセナル
- 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
インテルvsアーセナルの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|WOWOWプライム
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり