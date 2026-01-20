2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。インテルとアーセナルが対戦する。

本記事では、インテルvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

インテルvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のインテルvsアーセナルは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節

日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間

カード：インテル vs アーセナル

会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

インテルvsアーセナルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

インテルvsアーセナル チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表