チャンピオンズ リーグ
team-logoインテル
Giuseppe Meazza
team-logoアーセナル
インテルvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月21日】インテルvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【CL放送予定】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第7節、インテル対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。インテルとアーセナルが対戦する。

本記事では、インテルvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

インテルvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のインテルvsアーセナルは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：インテル vs アーセナル
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

インテルvsアーセナルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

インテルvsアーセナル チーム情報

インテル vs アーセナル 予想スタメン

インテルHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARS
1
ヤン・ゾマー
25
マヌエル・アカンジ
95
アレッサンドロ・バストーニ
15
フランチェスコ・アチェルビ
23
ニコロ・バレッラ
11
ルイス・エンリケ
22
ヘンリク・ムヒタリアン
32
フェデリコ・ディマルコ
7
ピオトル・ジエリンスキ
9
マルクス・テュラム
10
ラウタロ・マルティネス
1
ダビド・ラヤ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
4
ベン・ホワイト
2
ウィリアム・サリバ
49
マイルズ・ルイス＝スケリー
36
マルティン・スビメンディ
41
デクラン・ライス
8
マルティン・ウーデゴール
19
レアンドロ・トロサール
9
ガブリエウ・ジェズス
7
ブカヨ・サカ

4-3-3

ARSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

INT
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

INT

直近の 4 試合

ARS

2

勝利

0

引分け

2

勝利

6

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/4
両チームが得点
2/4

順位表

0