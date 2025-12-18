このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoハンブルガーSV
Volksparkstadion
team-logoフランクフルト
Yuta Tokuma

【12月20日】ハンブルガーvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第15節

【堂安律出場予定】2025-26ブンデスリーガ第15節、ハンブルガーSV対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第15節が日本時間2025年12月20日(土)に開催され、ハンブルガーSVと、堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ハンブルガーvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ハンブルガーvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ハンブルガーvsフランクフルトは、日本時間12月20日(土)にハンブルガーのホーム、フォルクスパルクシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第15節
  • 日時：2025年12月20日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシアMG vs ハンブルガーSV
  • 会場：フォルクスパルクシュタディオン

ハンブルガーvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ開幕節のボルシアMGvsハンブルガーSVは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ハンブルガーvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ハンブルガーvsフランクフルトチーム情報

ハンブルガーSV vs フランクフルト 予想スタメン

ハンブルガーSVHome team crest

3-4-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
24
ニコラス・カパルド
44
ルカ・ヴシュコヴィッチ
25
ジョーダン・トルナリガ
16
ギオルギ・ゴチョレイシュヴィリ
6
アルバート・サンビ＝ロコンガ
23
ヨナス・メファート
28
ミロ・ムハイム
45
ファビオ・バルデ
20
ファビオ・ヴィエイラ
11
ランズフォード・ケーニヒスドルファー
23
ミヒャエル・ツェッテラー
34
ナムディ・コリンズ
4
ロビン・コッホ
21
ナサニエル・ブラウン
13
ラスムス・クリステンセン
27
マリオ・ゲッツェ
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
16
ヒューゴ・ラーション
20
堂安律
18
マフムド・ダフード
7
アンスガー・クナウフ

4-2-3-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マーリン・ポルツィン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

HSV
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
3/12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

HSV

直近の 5 試合

SGE

0

勝利

2

引分け

3

勝利

1

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

順位表

0