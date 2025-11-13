元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏の息子ハルFWジョアン・メンデス「僕は僕、彼は彼。プレッシャーはまったくない」

ハル・シティのジョアン・メンデスは、元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏の息子であるという過剰な重圧を感じてはいないと語った。

2000年代にバルセロナやブラジル代表で一世を風靡したロナウジーニョ氏。2002年ワールドカップ優勝をはじめ、2度のラ・リーガ優勝や1度のチャンピオンズリーグ優勝などを成し遂げ、2005年にはバロンドールを受賞した。今なお、史上最高の選手の1人として評価されている。

そんなロナウジーニョ氏の息子がジョアン・メンデス。父の古巣バルセロナのユースチームにも在籍した同選手は、2024年からイングランドに渡って、バーンリー、そして2025年9月からハルのユースチームに所属している。

大きすぎる父の存在により若くから注目を集めるジョアン・メンデスは、イギリス『BBC』で「僕はプレッシャーを感じてはいない。僕は僕、彼は彼ということが頭の中でいつだって明白だ」と話し、影響がないことを強調した。

「彼の息子として僕のことを見ることは当然のことだけど、僕や僕のプレーへの影響はない。まったく気にしていない。家族のみんなはいつも僕に"ただの雑音であり、耳を傾ける必要はない"と言ってくれている。僕にはただフットボールをプレーする喜びが必要なだけだ」

また、イングランド2部チャンピオンシップを主戦場とするハルでの様子についても語った。

「僕はポジションを手にするために一生懸命取り組んでいるだけだ。目標はファーストチームに入ること。僕が加入したとき、フィットネスのレベルは十分ではなかったから、そのことに対して取り組んでいる。コーチたちは僕のことを理解し、とても助けてくれている」