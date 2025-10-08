SVリーグ2025-26のテレビ放送/ネット配信予定は？無料で見る方法・視聴手順まとめ

日本バレーボールの最高峰リーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」2025-26シーズンが開幕を迎える。
本記事では、大同生命SVリーグ2025-26テレビ放送/ネット配信予定・無料視聴の方法について紹介する。
大同生命SVリーグ2025-26シーズンの開催概要と日程
2024-25シーズンにV.LEAGUEを再編し誕生した新しいセミプロリーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」は、2030年までに「世界最高峰のリーグ」になることを目標に掲げている。その2年目となる2025-26シーズンが、いよいよこの秋に開幕する。
女子は10月10日(金)から、男子は10月24日(金)からスタートし、翌年の春まで熱戦が繰り広げられる予定だ。長いシーズンの中で、全国の会場を舞台に各クラブがしのぎを削り、再び日本バレーボール界を大きく盛り上げることになるだろう。
なお、レギュラーシーズンの終了日は2026 AVC VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUEの開催日程やアリーナの確保状況により変更される可能性がある。
- 女子: 2025年10月10日(金)～2026年4月5日(日)予定
- 男子: 2025年10月24日(金)～2026年4月19日(日)予定
大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定
2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。
試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。
- J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)
SVリーグの全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能。学生・U25割引もあり、コストを抑えて視聴できる。
料金: 月額2,580円(U25割:1,290円)
視聴方法: PC・スマホ・タブレット対応
- U-NEXT
「J SPORTS バレーボールパック」を通じて全試合を視聴可能。第1節からファイナルラウンドまで完全カバー。
料金: U-NEXT月額2,189円 + パック料金2,580円
視聴方法: U-NEXTアプリまたはブラウザで視聴
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで網羅。プライム会員の無料期間と併用できる点も魅力。
料金: 月額2,840円(初回14日間無料)
視聴方法: Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
- ABEMA de JSPORTS
毎節、男女各2試合(計88試合)を無料で生中継。月に1回はABEMA限定のオリジナル解説付き配信も実施。さらに全試合のハイライト映像も無料公開される。
料金: 無料(一部プレミアム対象あり)
視聴方法: ABEMAアプリまたはブラウザで視聴
- J SPORTS(テレビ放送・CS)
スカパー!やJ:COMなどを通じて、主要試合を中心にCS放送で生中継。臨場感のある実況と高画質映像が特徴。
料金: 契約プランによって異なる
視聴方法: スカパー!・J:COM・ひかりTVなどのCS放送サービス
今季も「J SPORTSオンデマンド」を中心に、地上波や無料配信を含めた幅広い視聴手段が提供されている。特にABEMAでは「SVリーグ Free Live Game!」対象試合が無料で楽しめるため、気軽に開幕節からチェックしておきたい。
大同生命SVリーグ2025-26の無料放送/配信は？
SVリーグ2025-26シーズンは、有料配信を中心に展開されるが、一部では無料で楽しめる方法も用意されている。特に注目は、NHK BSによる開幕戦の無料中継と、Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)の無料体験、そしてABEMA de JSPORTSによる無料ライブ配信だ。
- NHK BS
・女子開幕戦: 2025年10月10日(金)19:00放送開始 (試合開始19:10)
大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路
・男子開幕戦: 2025年10月24日(金)19:00放送開始 (試合開始19:10)
大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪
※男女の開幕戦を全国無料生中継。その他試合もNHK総合やBS1で放送される可能性あり
- BSフジ
・昨シーズンは女子開幕節の試合を無料中継した実績あり
・今シーズンも一部試合が放送される可能性あり
- ABEMA de JSPORTS
・毎節、男女各2試合(計88試合)を無料生中継
・月に1回はABEMA限定のオリジナル解説付き配信を実施予定
・全試合のハイライト映像も無料で視聴可能で、ABEMA限定の解説付きコンテンツも配信される
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
・14日間の無料体験で男女全試合を視聴可能
・Amazonプライムの30日間無料体験と併用すれば、さらにお得に楽しめる
大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で600円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。
※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。