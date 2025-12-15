「U-NEXT BOXING.4」が、2025年12月17日(水)に行われる。

本記事では、「U-NEXT BOXING.4」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法などを紹介している。

「U-NEXT BOXING.4」の開催日は？

「U-NEXT BOXING.4」は、横浜BUNTAIで2025年12月17日(水)に開催。大会は開場が17:00、イベント開始が17:45に予定されている。

大会では、WBA世界バンタム級 タイトルマッチの堤聖也vsノニト・ドネアをはじめ、WBA・WBO世界ライトフライ級統一戦の高見亨介vsレネ・サンティアゴ、WBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs桑原拓、フライ級8回戦のユーリ阿久井政悟vsヴィンセント・ラカールを予定。また、その他のマッチメイクも実施予定となっている。

「U-NEXT BOXING.4」の放送/配信予定

「U-NEXT BOXING.4」は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。このため、その他の放送局や配信プラットフォームでの中継は予定されていない。

ライブ配信は2025年12月17日(水)17:15開始、17:30開演予定。なお、見逃し配信は準備が整い次第～2026年1月16日(金)23:59まで視聴可能だ。

「U-NEXT BOXING.4」配信情報

「U-NEXT BOXING.4」のお得な視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。