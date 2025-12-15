このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
u-next boxing 4U-NEXT
「U-NEXT BOXING.4」はU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験
Tsutomu Maeda

U-NEXT BOXING.4のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

【ボクシング トリプル世界タイトルマッチ】「U-NEXT BOXING.4」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介？無料視聴はできる？

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

トリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING 4」は12月17日(水)17:30～U-NEXT独占配信！

堤聖也vsドネア、高見亨介vsサンティアゴ、オラスクアガvs桑原拓など開催

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXTで独占ライブ配信

31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

「U-NEXT BOXING.4」が、2025年12月17日(水)に行われる。

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信31日間無料トライアル

本記事では、「U-NEXT BOXING.4」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法などを紹介している。

「U-NEXT BOXING.4」の開催日は？

「U-NEXT BOXING.4」は、横浜BUNTAIで2025年12月17日(水)に開催。大会は開場が17:00、イベント開始が17:45に予定されている。

大会では、WBA世界バンタム級 タイトルマッチの堤聖也vsノニト・ドネアをはじめ、WBA・WBO世界ライトフライ級統一戦の高見亨介vsレネ・サンティアゴ、WBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs桑原拓、フライ級8回戦のユーリ阿久井政悟vsヴィンセント・ラカールを予定。また、その他のマッチメイクも実施予定となっている。

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信31日間無料トライアル

「U-NEXT BOXING.4」の放送/配信予定

「U-NEXT BOXING.4」は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。このため、その他の放送局や配信プラットフォームでの中継は予定されていない。

ライブ配信は2025年12月17日(水)17:15開始、17:30開演予定。なお、見逃し配信は準備が整い次第～2026年1月16日(金)23:59まで視聴可能だ。

「U-NEXT BOXING.4」配信情報

  • 大会日程：2025年12月17日(水)
  • 大会開始時刻：17:45予定
  • 配信プラットフォーム：U-NEXT独占配信
  • ライブ配信：17:15 配信開始｜17:30 開演予定
  • 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～1月16日(金)23:59

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信31日間無料トライアル

「U-NEXT BOXING.4」のお得な視聴方法

U-NEXT BOXING 4 pageU-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING 4配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信31日間無料トライアル

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0