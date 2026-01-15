ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)をテレビで見る方法は？対応デバイスや広告つきプランの注意点まとめ

株式会社NTTドコモはドコモユーザー限定で多彩なサービスをお得に楽しめる「爆アゲセレクション」を展開している。

本記事では、ドコモ経由で加入したNetflix(ネットフリックス)をテレビで見る方法、契約方法などについて紹介する。

ドコモの爆アゲセレクションとは？

爆アゲセレクションは、ドコモユーザー向けに提供されるポイント還元プログラム。対象サブスクリプションをドコモ経由で契約すると、毎月の利用料に応じてdポイント(期間・用途限定)が付与される仕組みになっている。料金自体は通常と同じだが、還元を活用することで実質的に割安で楽しめる。

爆アゲセレクションの特徴と注意点

項目 内容 dポイント還元 対象サービスの月額料金に応じて毎月dポイントが進呈。Netflixは、ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ・ドコモ光ペア回線は最大20%還元、広告つきスタンダードは一律15%還元。 支払い方法 NetflixやDisney+などの料金をドコモ携帯料金と合算して支払い可能。管理が簡単になる。 対象サービス Netflix、Disney+、Leminoプレミアム、YouTube Premium、Spotify Premium、DAZN for docomo、dアニメストア、週刊少年ジャンプ定期購読、Nintendo Switch Online、Google Oneなど。 既存ユーザー対応 すでにNetflix等を利用している場合も、ドコモ経由に切り替えることで還元対象に。メールアドレスを同じにすれば自動移行。 注意点 Apple経由などで契約中の場合は解約が必要。解約せずにドコモ経由にすると二重課金の恐れあり。dポイントクラブを退会すると進呈対象外。進呈ポイントの有効期限は3か月。

まとめると、爆アゲセレクションは「ドコモユーザーが普段のサブスクを利用するだけでポイントを獲得できる」仕組み。直接的な無料期間はないが、還元によって実質的に安く利用できるのが大きな魅力だ。

ドコモ経由のNetflixは月額いくら？無料で見れる？

NTTドコモが提供する「爆アゲセレクション」を通じてNetflixを契約すると、料金は通常と同額だが毎月dポイント(期間・用途限定)が還元されるため、実質的には直接契約よりもお得に利用できる。2024年10月に料金プランが改定され、2025年3月1日からはドコモ経由の契約も新料金へ移行済み。既存ユーザーも自動的に新価格が適用されるため、ドコモ回線を利用している人にとっては魅力的な選択肢となっている。

ドコモ経由のNetflix月額料金とdポイント還元(2025年3月1日以降)

プラン名 月額料金(税込) ドコモ MAX、ドコモ ポイ活、eximo、ahamo、ギガホ、ドコモ光ペア回線プラン契約者 ドコモ mini、irumo、ギガライト、その他回線契約者 広告つきスタンダード 890円 122ポイント(15%) 122ポイント(15%) スタンダード 1,590円 290ポイント(20%) 145ポイント(10%) プレミアム 2,290円 417ポイント(20%) 209ポイント(10%)

各プランの特徴

プラン名 画質 同時視聴台数 広告の有無 その他特徴 広告つきスタンダード フルHD 2台 あり 一部視聴不可作品あり スタンダード フルHD 2台 なし 広告なしで快適、ダウンロード数拡充 プレミアム UHD 4K/HDR 4台 なし 空間オーディオ対応、ダウンロード数最多 ベーシック SD 1台 なし 既存契約者のみ継続利用可能

無料視聴はできる？

Netflix(ネットフリックス)は現在、無料トライアルを提供していない。以前は初回無料期間があったが2019年12月3日に終了し、再開予定もない。そのため、ドコモ経由で契約しても直接的に無料視聴はできない。

ただし「爆アゲセレクション」を利用することでdポイントが還元される。例えばスタンダードプランでは月額1,590円(税込)に対して290ポイントが付与され、実質1,300円程度で利用可能。還元されたポイントは携帯料金やネットショッピング、コンビニなどで活用できるため、無料ではないが実質的に負担を抑えることができる。

ドコモ経由のNetflixをテレビで見る方法は？

ドコモの「爆アゲセレクション」を通じてNetflixを契約している場合でも、テレビでの視聴方法はいくつも用意されている。ただし、広告つきスタンダードプラン(月額890円)を利用している場合は、スマートフォンからのキャストやミラーリングに一部制限があるため注意が必要だ。

ドコモテレビターミナルを利用する

ドコモテレビターミナル(TT01・TT02)にNetflixアプリを直接インストールすることはできない。そのため、以下の方法で再生する。

Androidスマートフォンからキャスト/ミラーリング: Android端末のキャスト機能やGoogle Homeアプリを利用して映し出す。

PCのChromeブラウザからキャスト: Chromeブラウザに搭載されたキャスト機能を使ってテレビターミナルに出力。

※iPhone/iPadなどiOS端末からのキャストには非対応。また、広告つきスタンダードプランではモバイル端末からのキャストやミラーリングが利用できない。

ストリーミングデバイス・スマートテレビを使う

Netflixに対応したストリーミングデバイスやテレビを使えば、よりシンプルに視聴できる。

Chromecast: HDMI端子に接続してアプリからキャスト可能。Chromecast with Google TVなど新モデルは広告つきプランに対応しているが、モバイルからのキャストは広告なしプランが必要な場合あり。

Amazon Fire TV Stick: 専用アプリをインストールしてログインすればそのまま利用可能。

スマートテレビ: 多くのテレビにNetflixアプリが内蔵されており、直接起動して視聴できる。

Apple TV: アプリをインストールしログインして利用可能。

家庭用ゲーム機: PlayStation 3/4/5やXboxシリーズにアプリをインストールして利用できる。

Blu-rayプレーヤーやCATVチューナー: 一部の対応モデルではNetflixアプリが搭載済み。

HDMIケーブルで直接接続

スマートフォンやタブレットをHDMIケーブルと変換アダプターでテレビに接続することで画面を出力する方法もある。

プランごとの注意点

ドコモ経由でNetflixを契約している場合でも、テレビでの視聴方法は豊富にある。ただし広告つきスタンダードプランではスマートフォンからのキャストやミラーリングに制限があるため、テレビで快適に楽しみたい場合はスタンダードプランやプレミアムプランに切り替えるのが安心だ。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。