このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Netflix logoNetflix
爆アゲセレクションならNetflix月額加入がお得に！既存会員も簡単切り替え
GOAL

Netflixの無料トライアルはある？お得に視聴する方法は？

【ネトフリ WBC2026配信決定！】Netflix(ネットフリックス)をお得に視聴できる方法は？無料トライアルの有無や月額料金(値段)、おすすめの加入手順を紹介。

毎月・最大dポイント20％(期間・用途限定)還元

Netflix

爆アゲセレクション経由でNetflixに加入！

ドコモユーザーなら毎月・dポイント最大20％(期間・用途限定)還元！

Netflix既存会員の切り替えも簡単

Netflix

最大20％dポイント(期間・用途限定)還元

爆アゲセレクションで加入

『Netflix』では、オリジナルドラマやアニメ、映画など、様々な映像作品を視聴することができる。

ドコモユーザーならドコモ爆アゲセレクションでNetflix月額加入がお得！既存会員の切り替えも簡単お得なプランで加入

本記事では、『Netflix』の無料トライアルの有無や月額料金、お得な視聴方法などを紹介する。

Netflixとは？何が見られる？

『Netflix』は、大ヒットした海外ドラマや国内の話題作をはじめ、アニメ、ドラマ、映画、ドキュメンタリーまで各ジャンルの作品に加え、ここでしか見られない高クオリティなオリジナル作品を多数配信するメンバーシップ制のストリーミングサービスだ。2025年8月26日には、2026年ワールドベースボールクラシック全47試合を、ライブおよびオンデマンド配信することも発表した。

プランも「広告つきスタンダードプラン」、「スタンダードプラン」、「プレミアムプラン」から選ぶことができ、ユーザー側で視聴体験などのオプションや月額料金を吟味して選ぶことができる。

ドコモユーザーならドコモ爆アゲセレクションでNetflix月額加入がお得！既存会員の切り替えも簡単お得なプランで加入

Netflixに無料トライアルはある？

『Netflix』では過去に無料トライアルが実施されていたが、2019年12月をもって終了。以降は再開されていない。ただし、プランの変更やキャンセルはオンライン上でいつでも自由に行うことが可能だ。もちろん、利用した月の月額料金を除き、解約時のキャンセル料などは発生しない。

ドコモユーザーならドコモ爆アゲセレクションでNetflix月額加入がお得！既存会員の切り替えも簡単お得なプランで加入

Netflixの月額・プラン一覧は？ドコモ「爆アゲセレクション」経由がお得！

主にドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ(eximo・irumo・ギガホは新規受付停止中)のユーザーを対象としたポイント還元サービス「爆アゲセレクション」は、特定の有料会員エンタメサービスをお得にするサービスであり、『Netflix』もその対象に。「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

『Netflix』のプランと月額料金、「爆アゲセレクション」利用時のポイント還元率は以下の通り。

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活
ahamo
eximo
ギガホ
ドコモ光ペア回線		15％還元(122pt)20％還元(290pt)20％還元(417pt)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ mini
irumo
ギガライト
その他回線		15％還元(122pt)10％還元(145pt)10％還元(209pt)
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

ドコモユーザーならドコモ爆アゲセレクションでNetflix月額加入がお得！既存会員の切り替えも簡単お得なプランで加入

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？

「爆アゲセレクション」経由の『Netflix』加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

ドコモユーザーならドコモ爆アゲセレクションでNetflix月額加入がお得！既存会員の切り替えも簡単お得なプランで加入

0