2025シーズンのMLS(メジャーリーグサッカー)では、リオネル・メッシや吉田麻也らに加え、ソン・フンミンがプレーする。

本記事では、MLS2025のテレビ放送およびネット配信局、視聴方法を紹介する。

MLS(メジャーリーグサッカー)のテレビ放送/ネット配信局

MLSは、2023年から10年間にわたる独占的な放映権を『Apple』が獲得。日本では、Apple TVアプリケーションからのみ利用できるMLSストリーミングサービスのサブスクリプションに登録することで、MLS全試合のライブ配信が視聴可能となる。

また、「Apple TV」ではすべての試合コンテンツに加えて、毎週ライブ配信される試合のダイジェストショーや、試合のリプレイ＆ハイライト、分析などのオリジナルプログラムも視聴可能。さらに、ビッグマッチを含むMLSおよびリーグカップは、Apple TVのサブスクリプション登録者も追加料金なしで利用でき、一部の試合は無料で提供されることも伝えられている。

MLS2025は無料で視聴できる？

前述のとおり、MLSは基本的にApple TVのシーズンパスに加入することで全試合を視聴できるが、一部の試合は無料で配信されている。Apple TVアプリをダウンロードすれば、アカウント登録だけで追加料金なしで視聴可能。気軽にMLSの雰囲気を味わうことができる。

対象となるのは注目カードや話題のビッグマッチで、メッシやソン・フンミンといったスター選手のプレーを無料でチェックできることもある。さらにApple TVの加入者は、シーズンパス契約なしでも追加料金不要で一部試合を楽しめる特典付きだ。

ただし全試合を追うにはMLSシーズンパスが必須。月額プランと年間プランが用意され、シーズン途中には割引キャンペーンが行われることもある。まずは無料配信でMLSを体感し、物足りなければシーズンパスを契約するのが王道だ。

MLS 2025の視聴方法

前述の通り、MLSはApple TVで利用可能なサブスクリプションサービス「MLSシーズンパス(MLS Season Pass)」に登録することで、全試合が視聴可能に。MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。

シーズン半ばの2025年7月からは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となったが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。

プラン 料金(税込) Apple TV加入者 シーズン 通常価格15,000円

→期間限定で7,000円！ 通常価格12,000円

→期間限定で6,000円！ 月額

［通常価格］ 2,300円 2,000円

※価格は変動する可能性があります。

※2026年シーズンは通常価格で更新されます。

MLSシーズンパスの加入方法