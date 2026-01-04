キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026が、2026年1月4日(日)から18日(日)にかけて開催される。

本記事では、キングスワールドカップ2026のグループステージ視聴方法を紹介する。

キングスワールドカップ2026の全体スケジュールは？

キングスワールドカップ2026は、グループステージ、ラストチャンスラウンド、決勝トーナメント(準々決勝・準決勝・決勝)の3フェーズに分かれて開催。グループステージではA～Eまでの5組に各4チームが振り分けられ、各組1位が準々決勝、2位がラストチャンスに進むことができる。さらに、3位同士の成績比較でトップに立った1チームもラストチャンスに進出できる仕組みだ。

なお、ラストチャンスに進むことができるのは計6チームで、3試合が開催。それぞれ一発勝負に勝利した3チームが、準々決勝へと駒を進める。

各ラウンドのスケジュールおよび突破条件は以下の通り。

ラウンド 日程 参加チーム数 突破条件 グループステージ ラウンド1：2026年1月4日(日)・5日(月)

ラウンド2：2026年1月6日(火)～1月10日(土)

ラウンド3：2026年1月11日(日)～1月12日(月) グループA～E × 4チーム

計20チーム 全3節の総当たりで順位を決定

各組1位：準々決勝進出

各組2位：ラストチャンス

各組3位中成績トップ：ラストチャンス ラストチャンス 2026年1月13日(火) 6チーム 一発勝負の勝者が準々決勝進出 準々決勝 2026年1月14日(水)・1月15日(木) 8チーム 一発勝負の勝者が準決勝進出 準決勝 2026年1月16日(金) 4チーム 一発勝負の勝者が決勝進出 決勝 2026年1月18日(日) 2チーム -

キングスワールドカップ2026のグループステージ視聴方法

ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いる日本代表「MURASH FC(ムラッシュFC)」の試合は、ネット『ABEMA』が独占的に全試合無料生中継。さらに、各国全試合のハイライトも無料で配信。主要試合については日本語実況がつくことも決定している。

その他、キングスワールドカップ2026の日本戦は加藤純一氏のTwitchチャンネルでも視聴可能。さらに、「MURASH FC」や『ABEMA』の公式YouTubeチャンネルでも関連動画が提供される見込みとなっている。

なお、日本はグループBで、アメリカ、アルゼンチン、ドイツと同居している。グループステージの試合日程および開始予定時間は以下の通り。

区分 日程(日本時間) 対戦相手 日本代表第1戦 1月4日(日)午前5:00～ vsアメリカ 日本代表第2戦 1月8日(木)午前7:00～ vsアルゼンチン 日本代表第3戦 1月11日(日)時間未定 vsドイツ

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは大会公式サイトでご確認ください。

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。