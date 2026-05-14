世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権』が、2026年5月14日(木)に開幕を迎える。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の無料視聴方法の有無などを紹介する。

全米プロゴルフ選手権2026の大会概要

全米プロゴルフ選手権は、4大メジャーで唯一アマチュア選手が出場できない大会だ。156名のプロ選手が集結し、白熱の戦いを繰り広げる。会場は毎年変わるが、2026年はアロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)で開催。1986年に設立された全長約7394ヤードのコースで、特に後半のホールの数々はショットの距離と正確性の両方が試される難易度の高さが特徴的だ。

全米プロゴルフ選手権2026は、日本時間5月14日(木)から4日間にわたって開催。14日(木)・15日(金)に予選ラウンド、16日(土)・17日(日)に決勝ラウンドが行われる。なお、日本からは松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大が出場予定だ。

開催日 ラウンド 5月14日(木) 1日目：予選ラウンド 5月15日(金) 2日目：予選ラウンド 5月16日(土) 3日目：決勝ラウンド 5月17日(日) 最終日：決勝ラウンド

全米プロゴルフ選手権2026を無料で見るには？

全米プロゴルフ選手権2026は、ネット『U-NEXT』の「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」でライブ配信、衛星放送『ゴルフネットワーク』で生放送を予定。いずれも全日生中継予定となっている。

『U-NEXT』の中継は最大5つのマルチチャンネルが「月額プラン」と「ワールドゴルフパック」の両方で視聴可能。加えて、「ワールドゴルフパック」限定で「日本勢徹底マークCH」もライブ配信される。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあり、期間中は対象の見放題作品(全米プロゴルフ選手権2026含む)が視聴可能だ。

全米プロゴルフ選手権2026の中継局およびプラン、料金、特徴は以下の通り。

中継局 プラン・月額(税込) チャンネル 放送・配信予定 U-NEXT 月額プラン：2,189円

(31日間無料トライアルあり) ＆ ワールドゴルフパック：2,600円

(月額プラン無料体験特典を充当なら初月実質2,000円) CH1：国際映像 (日本語実況・解説付き) 【1日目】5/14(木)26:00～翌8:00

【2日目】5/15(金)26:00～翌8:00

【3日目】5/16(土)26:00～翌8:00

【4日目】5/17(日)26:00～翌8:00 CH2：特定グループ1 【1日目】5/14(木)21:00～翌8:00

【2日目】5/15(金)21:00～翌8:00

【3日目】5/16(土)21:00～翌8:00

【4日目】5/17(日)21:00～翌8:00 CH3：特定グループ2 【1日目】5/14(木)21:00～翌8:00

【2日目】5/15(金)21:00～翌8:00

【3日目】5/16(土)21:00～翌8:00

【4日目】5/17(日)21:00～翌8:00 CH4：特定グループ3 【1日目】5/14(木)21:00～翌8:00

【2日目】5/15(金)21:00～翌8:00

【3日目】5/16(土)21:00～翌8:00

【4日目】5/17(日)21:00～翌8:00 CH5：特定グループ4 【1日目】5/14(木)21:00～翌8:00

【2日目】5/15(金)21:00～翌8:00

【3日目】5/16(土)21:00～翌8:00

【4日目】5/17(日)21:00～翌8:00 ワールドゴルフパック：2,600円

(月額プラン無料体験特典を充当なら初月実質2,000円) 日本勢徹底マークCH 【1日目】密着対象選手のスタート時間次第

【2日目】密着対象選手のスタート時間次第

【3日目】密着対象選手のスタート時間次第

【4日目】密着対象選手のスタート時間次第 ゴルフネットワーク 2,909円

(視聴料2,480円+スカパー！基本料429円) CS(衛星放送) 217CH 【1日目】5/14(木)25:30～翌8:00

【2日目】5/15(金)25:30～翌8:00

【3日目】5/16(土)25:00～翌8:00

【4日目】5/17(日)25:00～翌8:00

※すべて日本時間。

※大会日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトよりご確認ください。

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、通常ライブ配信だけでなく「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。