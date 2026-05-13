世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権2026』が、5月14日(木)～17日(日)に行われる。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の中継局やおすすめ視聴方法を紹介する。

全米プロゴルフ選手権2026の開催日程・注目選手は？

全米プロゴルフ選手権2026は、日本時間5月14日(木)～17日(日)にアロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)で開催。日本人選手では、松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大の4名が出場予定となっている。

注目は、やはり実績豊富な松山英樹。14年連続14度目の出場となる同選手だが、前大会はまさかの予選落ち。リベンジが懸かる今大会でのプレーに注目が集まる。

大会：全米プロゴルフ選手権2026

開催日程：

5月14日(木)：予選ラウンド

5月15日(金)：予選ラウンド

5月16日(土)：決勝ラウンド

5月17日(日)：決勝ラウンド

5月14日(木)：予選ラウンド 5月15日(金)：予選ラウンド 5月16日(土)：決勝ラウンド 5月17日(日)：決勝ラウンド 日本人選手：松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大

コース：アロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)

全米プロゴルフ選手権2026はどこで見られる？

全米プロゴルフ選手権2026は、ネット『U-NEXT』がライブ配信、衛星放送『ゴルフネットワーク』が生放送を実施。いずれも全日生中継予定となっている。

『U-NEXT』は「月額プラン」と「ワールドゴルフパック」の両方で視聴可能となっており、料金は「月額プラン」が月額2,189円(税込／31日間無料トライアルあり)、「ワールドゴルフパック」は月額額2,600円(税込)。『ゴルフネットワーク』は月額2,909円(税込 ※スカパー！基本料含む)となっているため、『U-NEXT』の「月額プラン」が最安値だ。

なお、『Amazonプライムビデオ』や『DAZN』などその他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT(31日間無料トライアルあり) ネット 全日ライブ・見逃し配信 ゴルフネットワーク 衛星放送 全日生放送 Amazonプライムビデオ ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット × Lemino ネット ×

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、通常ライブ配信だけでなく「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。