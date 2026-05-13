世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権2026』が、5月14日(木)～17日(日)に行われる。
本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の中継局やおすすめ視聴方法を紹介する。
全米プロゴルフ選手権2026の開催日程・注目選手は？
全米プロゴルフ選手権2026は、日本時間5月14日(木)～17日(日)にアロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)で開催。日本人選手では、松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大の4名が出場予定となっている。
注目は、やはり実績豊富な松山英樹。14年連続14度目の出場となる同選手だが、前大会はまさかの予選落ち。リベンジが懸かる今大会でのプレーに注目が集まる。
- 大会：全米プロゴルフ選手権2026
- 開催日程：
5月14日(木)：予選ラウンド
5月15日(金)：予選ラウンド
5月16日(土)：決勝ラウンド
5月17日(日)：決勝ラウンド
- 日本人選手：松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大
- コース：アロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)
全米プロゴルフ選手権2026はどこで見られる？
全米プロゴルフ選手権2026は、ネット『U-NEXT』がライブ配信、衛星放送『ゴルフネットワーク』が生放送を実施。いずれも全日生中継予定となっている。
『U-NEXT』は「月額プラン」と「ワールドゴルフパック」の両方で視聴可能となっており、料金は「月額プラン」が月額2,189円(税込／31日間無料トライアルあり)、「ワールドゴルフパック」は月額額2,600円(税込)。『ゴルフネットワーク』は月額2,909円(税込 ※スカパー！基本料含む)となっているため、『U-NEXT』の「月額プラン」が最安値だ。
なお、『Amazonプライムビデオ』や『DAZN』などその他のプラットフォームでの中継は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXT(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|全日ライブ・見逃し配信
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|全日生放送
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？
U-NEXT
前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。
また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、通常ライブ配信だけでなく「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT『全米プロゴルフ選手権2026特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間 無料トライアル」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT『全米プロゴルフ選手権2026特設ページ』へアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパック」の詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。