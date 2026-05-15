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全米プロゴルフ選手権2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

全米プロゴルフ選手権2026の結果速報・リーダーボード｜松山英樹ら日本人の成績は？

全米プロゴルフ選手権2026の結果速報、リーダーボード。松山英樹、久常涼のラウンド成績まとめ。

U-NEXTで独占生配信
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全米プロゴルフ選手権2026 U-NEXTで最大5つのマルチチャンネル独占配信！

松山英樹、久常涼が出場予定

31日間無料トライアルで視聴開始！

31日間無料トライアルあり

全米プロゴルフ選手権2026が、5月14日(木)～17日(日)にかけて行われる。

U-NEXTが全米プロゴルフ選手権2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

全米プロゴルフ選手権ゴルフ2026の結果速報・リーダーボード

※初日終了時点。

順位選手名スコア1234TOTAL
1Tオルドリッチ ポトギーター-367---67
1Tシュテファン イェーガー-367---67
1Tミン ウー リー-367---67
1T久常 涼-367---67
1Tマーティン カイマー-367---67
1Tスコッティー シェフラー-367---67
1Tアレックス スマレイ-367---67
8Tダニエル ブラウン-268---68
8Tサヒス ティーガラ-268---68
8Tマックス グレイセマン-268---68
8Tザンダー シャウフェレ-268---68
8Tコリー コナーズ-268---68
8Tパトリック リード-268---68
8Tシェーン ローリー-268---68
15Tライアン ジェラルド-169---69
15Tニコライ ホイガールト-169---69
15Tホアキン ニエマン-169---69
15Tガリック ヒーゴ-169---69
15Tジェイソン デイ-169---69
15Tキャメロン スミス-169---69
15Tバド コーリー-169---69
15Tマーベリック マクネリ-169---69
15Tブルックス ケプカ-169---69
15Tジョーダン スピース-169---69
15Tジョン ラーム-169---69
15Tアンドリュー ノバク-169---69
15Tアンドリュー パットナム-169---69
15Tニック テイラー-169---69
15Tコリン モリカワ-169---69
15Tジャスティン トーマス-169---69
15Tサム スティーブンズ-169---69
15Tチャンドラー ブランシェ-169---69
15Tマティアス シュミット-169---69
34Tリコ ホイE70---70
34Tサム バーンズE70---70
34Tブライアン ハーマンE70---70
34Tパトリック カントレーE70---70
34Tリッキー ファウラーE70---70
34Tライアン フォックスE70---70
34Tマイケル ブロックE70---70
34Tカート キタヤマE70---70
34Tケーシー ジャービスE70---70
34T松山 英樹E70---70
34TJ.J. スパウンE70---70
34Tロバート マッキンタイアE70---70
34Tアーロン ライE70---70
34Tジャスティン ローズE70---70
34Tマシュー フィッツパトリックE70---70
49Tベン グリフィン+171---71
49Tデニー マッカーシー+171---71
49Tダビド プイグ クリウス+171---71
49Tハリス イングリッシュ+171---71
49Tアレクサンデル ノーレン+171---71
49Tキム シウ+171---71
49Tクリストファー ライタン+171---71
49T比嘉 一貴+171---71
49Tダニエル ヒリアー+171---71
49Tミカエル リンドベリ+171---71
49Tアクシャイ バティア+171---71
49Tマット ウォリス+171---71
49Tルーク ドナルド+171---71
49Tジミー ウォーカー+171---71
49T李 昊桐+171---71
49TJ.T. ポストン+171---71
49Tピアスソン クーディ+171---71
49Tキャメロン ヤング+171---71
67Tアレックス フィッツパトリック+272---72
67Tハリー ホール+272---72
67Tテイラー ペンリス+272---72
67Tジョン キーファー+272---72
67Tトム ホウグ+272---72
67Tマイケル ブレナン+272---72
67TY.E. ヤン+272---72
67Tゲーリー ウッドランド+272---72
67Tルードヴィッヒ アベルグ+272---72
67Tトーマス デトリー+272---72
67Tティレル ハットン+272---72
67Tブラント スネデカー+272---72
67Tアンヘル アヨラ ファネガス+272---72
67Tダスティン ジョンソン+272---72
67Tラスムス ホイガールト+272---72
67Tエルビス スマイリー+272---72
67Tラッセル ヘンリー+272---72
67Tラスムス ネールゴール ペーターセン+272---72
67Tアダム スコット+272---72
67Tクリスティアン ベゾイデンハウト+272---72
67Tブライアン キャンベル+272---72
67Tトミー フリートウッド+272---72
67Tクリストファー ゴッターアップ+272---72
67Tオースティン スモザマン+272---72
67Tアンディ スリバン+272---72
67Tベルンド ウィースバーガー+272---72
93Tキース ミッチェル+373---73
93Tジョナサン ベガス+373---73
93Tジョー ハイスミス+373---73
93Tクリス カーク+373---73
93Tマイケル キム+373---73
93T金子 駆大+373---73
93Tジョン パリー+373---73
93Tジョーダン ギュンベルグ+373---73
93Tベン ポランド+373---73
93Tイム ソンジェ+373---73
93Tセップ ストレイカ+373---73
93Tサーミ ベリメキ+373---73
105Tウィリアム モウ+474---74
105Tビリー ホーシェル+474---74
105Tイアン ホルト+474---74
105Tトム マッキビン+474---74
105Tジェーコブ ブリッジマン+474---74
105Tパドレイグ ハリントン+474---74
105Tロリー マキロイ+474---74
105Tデビッド リプスキ+474---74
105Tリッキー カスティロ+474---74
105Tスチュワート シンク+474---74
105Tベン カン+474---74
105Tダニエル バーガー+474---74
105Tビクトル ホブラン+474---74
105Tキーガン ブラッドリー+474---74
105Tトラビス スマイス+474---74
120Tウィンダム クラーク+575---75
120Tアドリアン サディエ+575---75
120Tライアン レナハン+575---75
120Tタイラー コレット+575---75
120Tポール マクルア+575---75
120Tニコラス エチャバリア+575---75
120Tマックス ホーマ+575---75
120Tジェイソン ダフナー+575---75
120Tジョーダン スミス+575---75
120Tアダム シェンク+575---75
120Tマルコ ペンジ+575---75
120Tギャレット サップ+575---75
120Tヤイデン トレイ シャペル+575---75
120Tティモシー ワイズマン+575---75
120Tスダルシャン イェッラマラージュ+575---75
135Tフランシスコ ビデ+676---76
135Tルーカス グローバー+676---76
135Tブライソン デシャンボー+676---76
135Tマックス ムクグリービ+676---76
135Tスティーブン フィスク+676---76
135Tエミリアノ グリジョ+676---76
135Tザック ヘインズ+676---76
142Tクリス ガブリエレ+777---77
142Tショーン ミキール+777---77
142Tマシュー マッカーティ+777---77
142Tライアン フェルメール+777---77
142Tマイケル トルブヨルンセン+777---77
142Tジェシー ドロエマー+777---77
142Tパトリック ロジャース+777---77
149Tデレク バーグ+878---78
149Tデービス ライリー+878---78
151Tブライス フィッシャー+979---79
151Tオースティン ハート+979---79
151Tマイケル カートルード+979---79
154ジャレッド ジョーンズ+1080---80
155Tブレーデン シャタック+1181---81
155Tマーク ゲディス+1181---81

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全米プロゴルフ選手権ゴルフ2026の中継スケジュール

全米プロゴルフ選手権2026は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信、CS衛星テレビ放送『ゴルフネットワーク』で生中継される。

中継スケジュールは、『U-NEXT』が5月14日(木)21:00～翌15日(金)午前8:00。『ゴルフネットワーク』は5月15日(金)午前1:30～8:00となっている。『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も配信。5CHのマルチチャンネル配信は「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」のどちらでも視聴できるが、「日本勢徹底マークCH」は「ワールドゴルフパック」でのみ視聴可能だ。

チャンネル形態放送・配信時間
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネット【1日目：5/14(木)】21:00～翌8:00
【2日目：5/15(金)】21:00～翌8:00
【3日目：5/16(土)】21:00～翌8:00
【最終日：5/17(日)】21:00～翌8:00
ゴルフネットワーク衛星放送【1日目：5/15(金)】1:30～8:00
【2日目：5/16(土)】1:30～8:00
【3日目：5/17(日)】1:00～8:00
【最終日：5/18(月)】1:00～8:00

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法

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全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、最大5CHのマルチチャンネルとなる通常ライブ配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT『全米プロゴルフ選手権2026特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間 無料トライアル」をタップ
  3. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT『全米プロゴルフ選手権2026特設ページ』へアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパック」の詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

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U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。