全米プロゴルフ選手権2026の結果速報・リーダーボード｜松山英樹ら日本人の成績は？

全米プロゴルフ選手権2026が、5月14日(木)～17日(日)にかけて行われる。
本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
全米プロゴルフ選手権ゴルフ2026の結果速報・リーダーボード
※初日終了時点。
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|3
|4
|TOTAL
|1T
|オルドリッチ ポトギーター
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|シュテファン イェーガー
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|ミン ウー リー
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|久常 涼
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|マーティン カイマー
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|スコッティー シェフラー
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|1T
|アレックス スマレイ
|-3
|67
|-
|-
|-
|67
|8T
|ダニエル ブラウン
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|8T
|サヒス ティーガラ
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|8T
|マックス グレイセマン
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|8T
|ザンダー シャウフェレ
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|8T
|コリー コナーズ
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|8T
|パトリック リード
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|8T
|シェーン ローリー
|-2
|68
|-
|-
|-
|68
|15T
|ライアン ジェラルド
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ニコライ ホイガールト
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ホアキン ニエマン
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ガリック ヒーゴ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ジェイソン デイ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|キャメロン スミス
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|バド コーリー
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|マーベリック マクネリ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ブルックス ケプカ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ジョーダン スピース
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ジョン ラーム
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|アンドリュー ノバク
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|アンドリュー パットナム
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ニック テイラー
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|コリン モリカワ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|ジャスティン トーマス
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|サム スティーブンズ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|チャンドラー ブランシェ
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|15T
|マティアス シュミット
|-1
|69
|-
|-
|-
|69
|34T
|リコ ホイ
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|サム バーンズ
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|ブライアン ハーマン
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|パトリック カントレー
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|リッキー ファウラー
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|ライアン フォックス
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|マイケル ブロック
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|カート キタヤマ
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|ケーシー ジャービス
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|松山 英樹
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|J.J. スパウン
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|ロバート マッキンタイア
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|アーロン ライ
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|ジャスティン ローズ
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|34T
|マシュー フィッツパトリック
|E
|70
|-
|-
|-
|70
|49T
|ベン グリフィン
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|デニー マッカーシー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ダビド プイグ クリウス
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ハリス イングリッシュ
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|アレクサンデル ノーレン
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|キム シウ
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|クリストファー ライタン
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|比嘉 一貴
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ダニエル ヒリアー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ミカエル リンドベリ
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|アクシャイ バティア
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|マット ウォリス
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ルーク ドナルド
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ジミー ウォーカー
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|李 昊桐
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|J.T. ポストン
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|ピアスソン クーディ
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|49T
|キャメロン ヤング
|+1
|71
|-
|-
|-
|71
|67T
|アレックス フィッツパトリック
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ハリー ホール
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|テイラー ペンリス
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ジョン キーファー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|トム ホウグ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|マイケル ブレナン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|Y.E. ヤン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ゲーリー ウッドランド
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ルードヴィッヒ アベルグ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|トーマス デトリー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ティレル ハットン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ブラント スネデカー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|アンヘル アヨラ ファネガス
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ダスティン ジョンソン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ラスムス ホイガールト
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|エルビス スマイリー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ラッセル ヘンリー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ラスムス ネールゴール ペーターセン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|アダム スコット
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|クリスティアン ベゾイデンハウト
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ブライアン キャンベル
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|トミー フリートウッド
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|クリストファー ゴッターアップ
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|オースティン スモザマン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|アンディ スリバン
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|67T
|ベルンド ウィースバーガー
|+2
|72
|-
|-
|-
|72
|93T
|キース ミッチェル
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|ジョナサン ベガス
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|ジョー ハイスミス
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|クリス カーク
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|マイケル キム
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|金子 駆大
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|ジョン パリー
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|ジョーダン ギュンベルグ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|ベン ポランド
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|イム ソンジェ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|セップ ストレイカ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|93T
|サーミ ベリメキ
|+3
|73
|-
|-
|-
|73
|105T
|ウィリアム モウ
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|ビリー ホーシェル
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|イアン ホルト
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|トム マッキビン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|ジェーコブ ブリッジマン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|パドレイグ ハリントン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|ロリー マキロイ
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|デビッド リプスキ
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|リッキー カスティロ
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|スチュワート シンク
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|ベン カン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|ダニエル バーガー
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|ビクトル ホブラン
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|キーガン ブラッドリー
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|105T
|トラビス スマイス
|+4
|74
|-
|-
|-
|74
|120T
|ウィンダム クラーク
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|アドリアン サディエ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ライアン レナハン
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|タイラー コレット
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ポール マクルア
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ニコラス エチャバリア
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|マックス ホーマ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ジェイソン ダフナー
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ジョーダン スミス
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|アダム シェンク
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|マルコ ペンジ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ギャレット サップ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ヤイデン トレイ シャペル
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|ティモシー ワイズマン
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|120T
|スダルシャン イェッラマラージュ
|+5
|75
|-
|-
|-
|75
|135T
|フランシスコ ビデ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|135T
|ルーカス グローバー
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|135T
|ブライソン デシャンボー
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|135T
|マックス ムクグリービ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|135T
|スティーブン フィスク
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|135T
|エミリアノ グリジョ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|135T
|ザック ヘインズ
|+6
|76
|-
|-
|-
|76
|142T
|クリス ガブリエレ
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|142T
|ショーン ミキール
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|142T
|マシュー マッカーティ
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|142T
|ライアン フェルメール
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|142T
|マイケル トルブヨルンセン
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|142T
|ジェシー ドロエマー
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|142T
|パトリック ロジャース
|+7
|77
|-
|-
|-
|77
|149T
|デレク バーグ
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|149T
|デービス ライリー
|+8
|78
|-
|-
|-
|78
|151T
|ブライス フィッシャー
|+9
|79
|-
|-
|-
|79
|151T
|オースティン ハート
|+9
|79
|-
|-
|-
|79
|151T
|マイケル カートルード
|+9
|79
|-
|-
|-
|79
|154
|ジャレッド ジョーンズ
|+10
|80
|-
|-
|-
|80
|155T
|ブレーデン シャタック
|+11
|81
|-
|-
|-
|81
|155T
|マーク ゲディス
|+11
|81
|-
|-
|-
|81
全米プロゴルフ選手権ゴルフ2026の中継スケジュール
全米プロゴルフ選手権2026は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信、CS衛星テレビ放送『ゴルフネットワーク』で生中継される。
中継スケジュールは、『U-NEXT』が5月14日(木)21:00～翌15日(金)午前8:00。『ゴルフネットワーク』は5月15日(金)午前1:30～8:00となっている。『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も配信。5CHのマルチチャンネル配信は「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」のどちらでも視聴できるが、「日本勢徹底マークCH」は「ワールドゴルフパック」でのみ視聴可能だ。
|チャンネル
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|【1日目：5/14(木)】21:00～翌8:00
【2日目：5/15(金)】21:00～翌8:00
【3日目：5/16(土)】21:00～翌8:00
【最終日：5/17(日)】21:00～翌8:00
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|【1日目：5/15(金)】1:30～8:00
【2日目：5/16(土)】1:30～8:00
【3日目：5/17(日)】1:00～8:00
【最終日：5/18(月)】1:00～8:00
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。
また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、最大5CHのマルチチャンネルとなる通常ライブ配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT『全米プロゴルフ選手権2026特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間 無料トライアル」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT『全米プロゴルフ選手権2026特設ページ』へアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパック」の詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。