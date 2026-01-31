Goal.com
Tsutomu Maeda

【2月1日】SVリーグオールスター2026第2日(男子)のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法

【男子バレーボール】2026年のSVリーグオールスター(エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE)第2日(2月1日)のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法の有無を紹介。

「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」では、第2日の2月1日(日)に男子の試合が行われる。

本記事では、SVリーグオールスター2026第2日のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法の有無を紹介する。

SVリーグオールスター2026第2日のスケジュール

SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。第2日の2月1日(日)は男子の試合が行われる。

当日は12:00開場、14:05試合開始を予定。試合の前後にも様々なイベントが開催予定だ。

SVリーグオールスター2026第2日

開催日開始時間イベント
SVリーグオールスター2026
2月1日(日)：第2日(男子)		12:00開場
出場選手練習
13:20スペシャルオープニングショー
・オープニングアクト
・選手入場
13:40ウォームアップ
コイントス
13:50公式練習
14:00スターティングメンバーコートイン
14:05試合開始
第1セット
セット間(10分間)エムット presents スキルズチャレンジ
第2セット
(エムット presents スペシャルルール採用)
セット間(10分間)ハローキティ登場
第3セット
試合終了後表彰セレモニー
選手インタビュー
エンディング

SVリーグオールスター2026第2日のテレビ放送・ネット配信予定

SVリーグオールスター2026第2日は、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de JSPORTS』でライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『BS日テレ』が生中継を予定している。

その他、地上波テレビ放送は地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月15日(日)に録画放送される。また、『TVer』では後日見逃し配信予定だ。

チャンネル形態日時
J SPORTSオンデマンドネット2月1日(日)12:55-
U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)ネット2月1日(日)12:55-
Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)ネット2月1日(日)12:55-
ABEMA de JSPORTSネット2月1日(日)12:55-
BS日テレ衛星放送2月1日(日)14:00～16:00
※サブチャンネルで延長の場合あり
読売テレビ地上波(録画放送)2月1日(日)16:25～17:25(録)
※ハイライト番組
中京テレビ地上波(録画放送)2月1日(日)16:25～17:25(録)
※ハイライト番組
福岡放送地上波(録画放送)2月2日(月)10:25～11:25(録)
※ハイライト番組
札幌テレビ地上波(録画放送)2月1日(日)16:25～17:25(録)
※ハイライト番組
日テレジータス衛星放送2月15日(日)17:30～19:30(録)
TVerネット後日

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。

SVリーグオールスター2026第2日の無料視聴方法は？

SVリーグオールスター2026第2日は、録画放送であれば各ローカル放送局およびネット『TVer』で無料視聴が可能だ。

ただし、生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がおすすめだ。『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』には14日間無料体験期間があり、期間中もSVリーグオールスターを視聴することができる。

Amazonプライムビデオ内のJ SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

  1. ▶Amazonプライムビデオ「J SPORTSチャンネル」へアクセス
  2. 「詳細をみる」から「今すぐ14日間無料体験」をタップ
  3. 継続時に必要な決済情報などを入力
  4. 登録完了後、すぐに視聴可能！

※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額2,840円(税込)で自動更新。

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で600円分のポイントを付与！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

