「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」では、第2日の2月1日(日)に男子の試合が行われる。
本記事では、SVリーグオールスター2026第2日のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法の有無を紹介する。
SVリーグオールスター2026第2日のスケジュール
SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。第2日の2月1日(日)は男子の試合が行われる。
当日は12:00開場、14:05試合開始を予定。試合の前後にも様々なイベントが開催予定だ。
SVリーグオールスター2026第2日
|開催日
|開始時間
|イベント
|SVリーグオールスター2026
2月1日(日)：第2日(男子)
|12:00
|開場
出場選手練習
|13:20
|スペシャルオープニングショー
・オープニングアクト
・選手入場
|13:40
|ウォームアップ
コイントス
|13:50
|公式練習
|14:00
|スターティングメンバーコートイン
|14:05
|試合開始
|第1セット
|セット間(10分間)
|エムット presents スキルズチャレンジ
|第2セット
(エムット presents スペシャルルール採用)
|セット間(10分間)
|ハローキティ登場
|第3セット
|試合終了後
|表彰セレモニー
選手インタビュー
エンディング
SVリーグオールスター2026第2日のテレビ放送・ネット配信予定
SVリーグオールスター2026第2日は、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de JSPORTS』でライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『BS日テレ』が生中継を予定している。
その他、地上波テレビ放送は地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月15日(日)に録画放送される。また、『TVer』では後日見逃し配信予定だ。
|チャンネル
|形態
|日時
|J SPORTSオンデマンド
|ネット
|2月1日(日)12:55-
|U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)
|ネット
|2月1日(日)12:55-
|Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
|ネット
|2月1日(日)12:55-
|ABEMA de JSPORTS
|ネット
|2月1日(日)12:55-
|BS日テレ
|衛星放送
|2月1日(日)14:00～16:00
※サブチャンネルで延長の場合あり
|読売テレビ
|地上波(録画放送)
|2月1日(日)16:25～17:25(録)
※ハイライト番組
|中京テレビ
|地上波(録画放送)
|2月1日(日)16:25～17:25(録)
※ハイライト番組
|福岡放送
|地上波(録画放送)
|2月2日(月)10:25～11:25(録)
※ハイライト番組
|札幌テレビ
|地上波(録画放送)
|2月1日(日)16:25～17:25(録)
※ハイライト番組
|日テレジータス
|衛星放送
|2月15日(日)17:30～19:30(録)
|TVer
|ネット
|後日
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。
SVリーグオールスター2026第2日の無料視聴方法は？
SVリーグオールスター2026第2日は、録画放送であれば各ローカル放送局およびネット『TVer』で無料視聴が可能だ。
ただし、生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がおすすめだ。『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』には14日間無料体験期間があり、期間中もSVリーグオールスターを視聴することができる。
【14日間無料トライアルあり！】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
Amazonプライムビデオ内の「J SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。
