「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」では、第2日の2月1日(日)に男子の試合が行われる。

本記事では、SVリーグオールスター2026第2日のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法の有無を紹介する。

SVリーグオールスター2026第2日のスケジュール

SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。第2日の2月1日(日)は男子の試合が行われる。

当日は12:00開場、14:05試合開始を予定。試合の前後にも様々なイベントが開催予定だ。

SVリーグオールスター2026第2日

開催日 開始時間 イベント SVリーグオールスター2026

2月1日(日)：第2日(男子) 12:00 開場

出場選手練習 13:20 スペシャルオープニングショー

・オープニングアクト

・選手入場 13:40 ウォームアップ

コイントス 13:50 公式練習 14:00 スターティングメンバーコートイン 14:05 試合開始 第1セット セット間(10分間) エムット presents スキルズチャレンジ 第2セット

(エムット presents スペシャルルール採用) セット間(10分間) ハローキティ登場 第3セット 試合終了後 表彰セレモニー

選手インタビュー

エンディング

SVリーグオールスター2026第2日のテレビ放送・ネット配信予定

SVリーグオールスター2026第2日は、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de JSPORTS』でライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『BS日テレ』が生中継を予定している。

その他、地上波テレビ放送は地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月15日(日)に録画放送される。また、『TVer』では後日見逃し配信予定だ。

チャンネル 形態 日時 J SPORTSオンデマンド ネット 2月1日(日)12:55- U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック) ネット 2月1日(日)12:55- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) ネット 2月1日(日)12:55- ABEMA de JSPORTS ネット 2月1日(日)12:55- BS日テレ 衛星放送 2月1日(日)14:00～16:00

※サブチャンネルで延長の場合あり 読売テレビ 地上波(録画放送) 2月1日(日)16:25～17:25(録)

※ハイライト番組 中京テレビ 地上波(録画放送) 2月1日(日)16:25～17:25(録)

※ハイライト番組 福岡放送 地上波(録画放送) 2月2日(月)10:25～11:25(録)

※ハイライト番組 札幌テレビ 地上波(録画放送) 2月1日(日)16:25～17:25(録)

※ハイライト番組 日テレジータス 衛星放送 2月15日(日)17:30～19:30(録) TVer ネット 後日

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。

SVリーグオールスター2026第2日の無料視聴方法は？

SVリーグオールスター2026第2日は、録画放送であれば各ローカル放送局およびネット『TVer』で無料視聴が可能だ。

ただし、生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がおすすめだ。『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』には14日間無料体験期間があり、期間中もSVリーグオールスターを視聴することができる。

Amazonプライムビデオ内の「J SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

