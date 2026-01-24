「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」決勝のU-23中国代表vsU-23日本代表が、2026年1月25日(日)に行われる。

本記事では、U23アジアカップの無料視聴方法を紹介する。

U23アジアカップはDAZNが全試合配信！

U23アジアカップ2026は、ネット『DAZN』が全試合ライブ＆見逃し配信。その他のプラットフォームによる中継は行われない。

U23アジアカップの無料配信試合は？

『DAZN』は、開幕節の日本vsシリアに続いて、決勝戦の中国vs日本も無料ライブ配信することを決定。その他の試合は有料会員向けの中継となっていたが、日本がタイトルを懸けて戦う様子は誰でも視聴することができる。

DAZN無料配信情報

対戦カード 中継局 配信開始 出演者 [U23アジアカップ2026 決勝]

中国 vs 日本 DAZN

(無料ライブ配信) 2026/1/24(土)23:30

(キックオフは24:00～) 解説：佐藤寿人

実況：福田浩大

※配信は変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。

※すべて日本時間。

U23アジアカップ決勝の無料視聴方法

DAZN

U23アジアカップ決勝の中国vs日本は、ネット『DAZN』が無料配信。無料プラン「DAZN Freemium」に登録することで、対象となるコンテンツを料金なしで楽しめる。月額費用が発生しないのはもちろん、登録時にクレジットカード情報を入力する必要もない。

登録に必要なのは、名前とメールアドレスのみ。DAZNの公式サイトやアプリからアクセスし、トップページに表示される「無料で始める」といった案内を選択すると登録画面へ進む。名前とメールアドレスを入力し、任意のパスワードを設定すれば手続きは完了。所要時間はわずか数分で、登録後すぐにFreemium対象コンテンツの視聴が可能となる。

対応デバイスも幅広く、PCやスマートフォン、タブレット、スマートテレビなど、通常のDAZNと同様の環境で利用できる。アプリにログインすれば、無料視聴可能なコンテンツが一覧で表示され、選択するだけで再生が始まる。また、Freemiumは解約手続きを行わなくても問題はない。ログインしなければ料金が発生することはなく、アカウント情報も保持されるため、再度利用したくなった際は同じIDでログインするだけで再開できる。

■DAZN Freemiumの登録方法