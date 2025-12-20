MMA 2025を無料で見る方法は？地上波・BSテレビ中継はある？

世界最大級のK-POP授賞式「The 17th Melon Music Awards(MMA2025)」が、12月20日(土)に行われる。

本記事では、MMA2025のお得な視聴方法を紹介する。

MMA 2025とは？

MMA2025は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」が開催する音楽授賞式。17回目となる2025年は「Play The Moment, MMA2025」のスローガンで実施され、G-DRAGON、JENNIE、EXO、RIIZE、IVE、aespa、BOYNEXTDOORといった豪華K-POPアーティストが集結する。

開催日は2025年12月20日(土)。当日はレッドカーペットが16:00、授賞式が17:00に開始予定だ。

MMA 2025を無料で見る方法はある？地上波中継は？

日本において、MMA2025の地上波中継は予定されていない。ネット『U-NEXT』が見放題で独占ライブ配信予定となっており、その他のプラットフォームでの中継は行われない。

なお、『U-NEXT』ではレッドカーペットが開始される12月20日(土)16:00からライブ終了まで配信予定だ。

番組名：The 17th Melon Music Awards(MMA2025)

ライブ配信：2025年12月20日(土)16:00～ライブ終了時間

見逃し配信：生配信終了後準備でき次第～2026年2月5日(木)23:59まで

中継局：U-NEXT独占生配信(31日間無料トライアルあり)

MMA 2025のおすすめ視聴方法

U-NEXT

MMA2025はネット『U-NEXT』が見放題で独占ライブ配信を実施。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中はMMA2025を含む見放題対象作品を視聴することができる。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。