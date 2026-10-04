ドジャースvsブレーブスの無料視聴方法は？どこで見られる？

無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズで、ロサンゼルス・ドジャースとアトランタ・ブレーブスが対戦する。

本記事では、ドジャースvsブレーブスの地区シリーズの無料視聴方法について紹介する。

ドジャースvsブレーブスの地区シリーズ日程

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ(NLDS)では、ロサンゼルス・ドジャースとアトランタ・ブレーブスが対戦する。

地区シリーズは5戦3勝制で実施。第1戦、第2戦、第5戦はドジャー・スタジアム、第3戦、第4戦はトゥルーイスト・パークで開催される予定となっている。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月4日(日) 5:00 ドジャー・スタジアム 第2戦 10月5日(月) 9:00 ドジャー・スタジアム 第3戦 10月7日(水) 7:00 トゥルーイスト・パーク 第4戦※必要時 10月8日(木) 7:00 トゥルーイスト・パーク 第5戦※必要時 10月10日(土) 9:00 ドジャー・スタジアム

ドジャースvsブレーブスは無料視聴できる？

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ、ドジャースvsブレーブスは、視聴方法によって無料または追加料金なしで楽しむことができる。

主な選択肢は『NHK BS』『Amazonプライムビデオ』『MLB.tv』『SPOTV NOW』。それぞれ無料体験や無料配信枠を活用できる。

サービス 無料・お得な視聴方法 NHK BS NHK受信契約があれば対象試合を追加料金なしで視聴可能 Amazonプライムビデオ 初回30日間の無料体験を利用可能 MLB.tv Amazon経由で7日間の無料体験あり SPOTV NOW ドジャース戦のうち1試合が無料ライブ配信対象予定。ハイライト・ダイジェストは無料会員登録で視聴可能

NHK BSで視聴する

NHK BSでは、ドジャースvsブレーブスの地区シリーズ第1戦、第2戦、第3戦を生中継予定。

NHKの受信契約がある場合は、対象試合を追加料金なしで視聴できる。

試合 放送日時 放送局 第1戦 10月4日(日)4:40～ NHK BS 第2戦 10月5日(月)9:00～ NHK BS 第3戦 10月7日(水)6:55～／8:00～ NHK BSなど

Amazonプライムビデオで視聴する

『Amazonプライムビデオ』では、MLBポストシーズンの厳選試合をライブ配信する。

初めてAmazonプライムに登録する場合は30日間の無料体験を利用でき、無料期間中は配信対象試合を追加料金なしで視聴可能だ。

MLB.tvで視聴する

Amazon経由の『MLB.tv』では、MLBポストシーズン全試合をライブ配信する。

7日間の無料体験が用意されているため、無料期間を活用してドジャースvsブレーブスを視聴する方法もある。

SPOTV NOWで視聴する

『SPOTV NOW』では、MLBポストシーズン全試合を日本語実況付きでライブ・見逃し配信する。

ディビジョンシリーズのドジャース戦のうち1試合は無料ライブ配信の対象となる予定。また、ハイライトやダイジェスト動画は無料会員登録のみで視聴できる。

なお、『LeminoのSPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』では、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全試合をライブ・見逃し配信。こちらは3,000円(税込)の有料パッケージとなっている。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり





Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

LeminoのMLB特設ページ へアクセス 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ 購入ボタンをタップ dアカウントでログイン 支払い情報を入力 申し込み内容を確認して購入完了

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。