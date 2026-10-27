プロ野球日本シリーズ2026では、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦している。
本記事では、日本シリーズ2026の試合速報やリアルタイムでの結果確認方法を紹介する。
日本シリーズ2026の試合速報・結果はどこで見られる？
プロ野球日本シリーズ2026の試合速報は、『NPB公式サイト』で確認できる。
NPB公式サイトでは、リアルタイムのスコアや試合経過、選手成績、試合結果などが掲載される。
など、出先などテレビ視聴ができない状態で、試合映像をリアルタイムで確認したい場合は、『U-NEXT』『TVer』『Hulu』『ABEMA』ネット配信サービスでもライブ中継を視聴できる。
日本シリーズ2026の日程・テレビ放送予定
SMBC日本シリーズ2026は10月24日(土)から11月1日(日)まで開催。先に4勝したチームが日本一となる。
試合は地上波テレビでも視聴することができるほか、衛星放送『NHK BS』でも一部試合が生中継される。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
テレビ
ネット
10/24(土)
第1戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
・TBS系列
・U-NEXT
10/25(日)
第2戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
・TBS系列
・U-NEXT
10/27(火)
第3戦
ソフトバンク vs DeNA
みずほPayPayドーム福岡
・TBS系列
・U-NEXT
10/28(水)
第4戦
ソフトバンク vs DeNA
みずほPayPayドーム福岡
・日本テレビ系列
・Hulu
10/29(木)
第5戦
ソフトバンク vs DeNA
みずほPayPayドーム福岡
・テレビ朝日系列
・ABEMA
10/31(土)
第6戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
・TBS系列
・U-NEXT
11/1(日)
第7戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
・TBS系列
・U-NEXT
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。