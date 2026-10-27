【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴

プロ野球日本シリーズ2026では、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦している。

本記事では、日本シリーズ2026の試合速報やリアルタイムでの結果確認方法を紹介する。

日本シリーズ2026の試合速報・結果はどこで見られる？

プロ野球日本シリーズ2026の試合速報は、『NPB公式サイト』で確認できる。

NPB公式サイトでは、リアルタイムのスコアや試合経過、選手成績、試合結果などが掲載される。

など、出先などテレビ視聴ができない状態で、試合映像をリアルタイムで確認したい場合は、『U-NEXT』『TVer』『Hulu』『ABEMA』ネット配信サービスでもライブ中継を視聴できる。

サイト 確認方法 U-NEXT 第1～3・6・7戦をライブ配信 Hulu 第4戦をライブ配信 ABEMA 第5戦をライブ配信 NPB公式サイト 試合速報・スコア・試合結果 TVer 全試合ライブ配信

日本シリーズ2026の日程・テレビ放送予定

SMBC日本シリーズ2026は10月24日(土)から11月1日(日)まで開催。先に4勝したチームが日本一となる。

試合は地上波テレビでも視聴することができるほか、衛星放送『NHK BS』でも一部試合が生中継される。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 テレビ ネット 10/24(土)

18:30 第1戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム ・TBS系列 ・U-NEXT

・TVer 10/25(日)

18:00 第2戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム ・TBS系列

・NHK BS ・U-NEXT

・TVer 10/27(火)

18:00 第3戦 ソフトバンク vs DeNA みずほPayPayドーム福岡 ・TBS系列

・NHK BS ・U-NEXT

・TVer 10/28(水)

18:00 第4戦 ソフトバンク vs DeNA みずほPayPayドーム福岡 ・日本テレビ系列 ・Hulu

・TVer 10/29(木)

18:00 第5戦 ソフトバンク vs DeNA みずほPayPayドーム福岡 ・テレビ朝日系列 ・ABEMA

・TVer 10/31(土)

18:30 第6戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム ・TBS系列 ・U-NEXT

・TVer 11/1(日)

18:00 第7戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム ・TBS系列 ・U-NEXT

・TVer

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。