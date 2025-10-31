このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonスマイルセール2025の開催期間は？iPadなどタブレットのおすすめはある？

Amazonスマイルセールの2025年10月・11月開催期間は？iPadなどタブレットのおすすめ商品も紹介。

AmazonスマイルSALE

2025年10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59まで開催！

Amazonスマイルセールが、2025年10月27日(月)から開催されている。

本記事では、Amazonスマイルセールの開催期間や、セール対象となるおすすめのタブレットを紹介する。

Amazonスマイルセールの開催期間は？

次回のAmazonスマイルセールは、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催。「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、季節に合わせた商品が多く出品される見込みとなっている。

Amazonスマイルセールの期間中、注目商品がセール価格で販売されるだけでなく、最大12.5％のポイントアップキャンペーンが実施される。内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでの支払いで+3.0％、ブランドセレクション対象商品購入で+2.0％、dアカウント連携で+0.5％、対象カテゴリー商品の購入で+5.5％。最大還元12.5％の適用は対象カテゴリーである「ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品」のみで、それ以外のカテゴリーは最大7.0％還元となる。

【最大12.5％還元】ポイントアップキャンペーンの参加方法

ポイントアップキャンペーンに参加するためには、キャンペーン期間中(2025年10月20日(月)12:00～11月4日(火)23:59)にエントリーを行い、対象期間(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上のお買い物をする必要がある。

ポイント付与はキャンペーン終了後40日以内に行われ、有効期限は2026年1月31日までとなる。

AmazonスマイルセールでiPadはある？タブレットのおすすめ商品

今回のAmazonスマイルセールでは、iPadはAppleショップからは出品されていない。ただし、正常に機能し新品同様に見えるよう、Amazon認定出品者により整備された再生品である整備済み品であれば、iPadの対象商品も販売されている。

その他、人気の「Amazon Fire HD」シリーズやandroidタブレットなど豊富なラインナップがセール対象商品となっている。

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

20251028_Amazon_2_1Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 20251028_Amazon_1_2Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック 20251028_Amazon_1_1Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
20251028_Amazon_1_3シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 20251028_Amazon_2_2【スタイラスペン・キーボード付きカバーセット】Fire Max 11 タブレット - 128GB 20251028_Amazon_2_3Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス / 3GB RAM 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
20251028_Amazon_9_1【整備済み品】Apple iPad Air Wi-Fi 32GB シルバー 20251028_Amazon_8_2【整備済み品】Apple iPad Pro 12.9インチ (第３世代) Wi-Fi 64GB シルバー 20251028_Amazon_8_1【整備済み品】 Apple iPad Pro 12.9インチ (第２世代) Wi-Fi + Cellular 512GB シルバー
20251028_Amazon_8_3【整備済み品】 Apple iPad (第５世代) Wi-Fi + Cellular 32GB ゴールド (整備済み品) 20251028_Amazon_9_2タブレットAndroid 2025新登場【9点セット付き】2in1タブレット10インチWiFi モーデル16GB(8+8)RAM 128GB ROM 1TB拡張 5G+2.4GWiFi 20251028_Amazon_9_3NEC LAVIE T9 タブレット 8.8インチ wi-fiモデル Android 13 Qualcomm® SM8475P 8GB 128GB 広視野角液晶 ルナグレー
20251028_Amazon_4_1【PHILIPS タブレット T8015 国内正規品】11インチFHD/Android 15/90Hzリフレッシュレート/MediaTek G99 (6nm)/6GB/128GB+1TB拡張 20251028_Amazon_3_2Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】 20251028_Amazon_3_3【専用ケースプレゼント】android 16 タブレット 11インチ 20GB+128GB+1TB拡張 アンドロイド Tablet YouTube視聴 8コアT7250 wi-fiモデル 大画面 8800mAh大容量
20251028_Amazon_3_1【2025新登場・Android 15 タブレット 大画面】 10インチ タブレット Wi-Fiモデル 16GB+128GB+最大1TB拡張 7000mAh PD18W＆Type-C充電 8コアCPU 2.4G＆5G 20251028_Amazon_4_2【2025新登場・ Android 15 タブレット 大画面】 Wi-Fiモデル タブレット 10インチ 14GB+64GB+1TB-TF拡張 アンドロイド 6000mAh 2.4G＆5G/WiFi/Bluetooth5.2 8コアCPU PD18W＆Type-C充電 20251028_Amazon_6_1シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張
20251028_Amazon_4_3【タブレット 8インチ Wi-Fi/SIM通話モデル】Bmax I8 Plus Android15 タブレット、16GB+128GB+1TB拡張、8コアCPU T7250 、90Hz高刷新率8.7インチ Tablet、4G LTE+GPS搭載、6000mAh+Type-C充電 20251028_Amazon_5_2Xiaomi Pad 7 Pro 12G+512G ブルー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 8s Gen 3 Xiaomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini 20251028_Amazon_5_3【Android15 タブレット大画面 14インチ】 DOOGEE E3MAX アンドロイド15 タブレット 14インチ 8コア Helio G100 Android Tablet 2.1K 薄型 高性能 4スピーカー 32GB+256GB+2TB拡張
20251028_Amazon_5_1Redmi Pad SE 8.7 4G セルラーモデル デュアルSIM 8.7インチ 4GB+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 20251028_Amazon_6_2Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン / 3GB RAM 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 【保護フィルム付き】 20251028_Amazon_6_3ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro タブレット8.4インチ MediaTek Dimensity MT8791 タブレット Android 15 90Hz高リフレッシュレート 4GLTE 1920×1200解像度 16GB+256GB+1TB拡張
20251028_Amazon_7_1【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ wi-fiモデル 8コアCPU 12GB RAM+128GB ROM+1TB拡張 20251028_Amazon_7_2【AI最適化OS Android16 タブレット 初登場】Bmax アンドロイド 16 タブレット 10インチ、16GB+128GB+1TB拡張、8コアCPU T7250 tablet 20251028_Amazon_7_3【タブレット 13インチ Wi-Fiモデル】BNCF Bpad 13 Android 15、Unisoc T615、8コア、20GB+256GB+1TB拡張

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Amazon Music Unlimitedプライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
(8)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(9)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(10)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(11)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

