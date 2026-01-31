布袋寅泰の45周年＆バースデースペシャルライブのライブ配信予定・視聴方法

布袋寅泰の45周年＆バースデースペシャルライブが、2月1日(日)に開催される。
本記事では、「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」の視聴方法を紹介する。
「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」｜概要
今年アーティスト活動45周年を迎える布袋寅泰のスペシャルライブ「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」。1月31日（土）から2月1日（日）の二日間にわたり開催される。
公演2日目となる2月1日（日）は布袋寅泰の誕生日で、本ライブのDay 2の模様はU-NEXTで独占ライブ配信される。また、U-NEXTでは2025年に開催された全国ツアーの最終公演「GUITARHYTHM Ⅷ TOUR “The Final in 武道館”」や、大阪・関西万博にて開催され大きな話題となった「U-NEXT MUSIC FES TOMOYASU HOTEI “LIVE in EXPO 2025”」、2024年の日本武道館2DAYS公演「LIVE IN BUDOKAN ～The HOTEI～ “Super Hits & History”」などを独占配信中だ。
- イベント：HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”
- 開催日：2月1日(日)
- 開演：16:00
- 会場：京王アリーナ TOKYO
「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」｜放送・配信
「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」演は、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。
公演終了後には、2026年2月21日(土)まで見逃し配信も行われる。
- ライブ配信：2月1日（日）16:00 ～ライブ終了まで
- 見逃し配信：2月7日（土）18:00 ～2月21日（土）23:59まで
- 配信情報：U-NEXT／見放題
U-NEXTの視聴方法
「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年1月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください