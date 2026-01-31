布袋寅泰の45周年＆バースデースペシャルライブのライブ配信予定・視聴方法

布袋寅泰の45周年＆バースデースペシャルライブが、2月1日(日)に開催される。

本記事では、「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」の視聴方法を紹介する。

「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」｜概要

今年アーティスト活動45周年を迎える布袋寅泰のスペシャルライブ「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」。1月31日（土）から2月1日（日）の二日間にわたり開催される。

公演2日目となる2月1日（日）は布袋寅泰の誕生日で、本ライブのDay 2の模様はU-NEXTで独占ライブ配信される。

イベント：HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”

開催日：2月1日(日)

開演：16:00

会場：京王アリーナ TOKYO

また、U-NEXTでは2025年に開催された全国ツアーの最終公演「GUITARHYTHM Ⅷ TOUR “The Final in 武道館”」や、大阪・関西万博にて開催され大きな話題となった「U-NEXT MUSIC FES TOMOYASU HOTEI “LIVE in EXPO 2025”」、2024年の日本武道館2DAYS公演「LIVE IN BUDOKAN ～The HOTEI～ “Super Hits & History”」などを独占配信中だ。

「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」｜放送・配信

「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」演は、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。

公演終了後には、2026年2月21日(土)まで見逃し配信も行われる。

U-NEXTの視聴方法

「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年1月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください