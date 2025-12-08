広島GKチョン・ミンギ、期限付き移籍満了に。「本当にたくさんの瞬間が思い出として蘇ってきます」

サンフレッチェ広島はGKチョン・ミンギの移籍期間満了を発表した。

韓国出身のGKチョン・ミンギは 水原FCから期限付き移籍で加入。J1リーグ戦で出場機会はなかったが、カップ戦で6試合、天皇杯で1試合に出場していた。期限付き移籍期間が満了となったチョン・ミンギは公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「シーズンが始まる直前に広島へ来て、気が付けばもう1年近くもの時間が経ち、こうしてお別れのご挨拶をすることになりました。この1年の間に、本当にたくさんの瞬間が思い出として蘇ってきます。広島に来たばかりの時から温かく迎えてくださり、そしてこの約1年の間、いつも私と妻に優しい笑顔で接してくださったこと、心から感謝しています」

「そして、ルヴァンカップで初めてエディオンピースウイング広島で先発出場した時のあのファンの皆さんの熱い応援は、私のサッカー人生で決して忘れることのない幸せな記憶です。本当にありがとうございました。ルヴァンカップの優勝に少しでも力になれたのであれば、とても光栄で嬉しく思います」

「怪我の影響で最後までチームの力になれず申し訳ない気持ちでいっぱいですが、この1年間、たくさんの愛情を注いでくださったことに心から感謝しています。これからは私も一人の“広島を応援するファン”として、遠くから皆さんを応援していきます。残りの私のサッカー人生、サッカー選手チョン・ミンギとして頑張っていきますので、これからも応援していただけたら嬉しいです。広島ファンの皆さんのパンダ ミンギより」