セットプレー3発で優勝をもぎ取った広島、スキッベ監督「世界のトレンド」

YBCルヴァンカップ決勝の柏レイソル対サンフレッチェ広島が1日に国立競技場で開催され、3-1で勝利した広島が優勝を決めた。広島のミヒャエル・スキッベ監督が会見で試合を振り返った。

3度目の優勝を狙う柏と、3年ぶり2度目の戴冠を目指す広島が相まみえた。試合は25分にロングスローから荒木隼人のゴールで広島が先制。続く38分にも東俊希の直接FKで加点した広島は、前半終了間際にもジャーメイン良が左足ボレー弾で3点目を挙げた。後半、柏は終盤に細谷真大のゴールで1点を返すも反撃はここまで。広島が3-1の勝利で優勝を決めた。

試合後、スキッベ監督は「今日は本当に強い相手に対して、ほとんど相手陣内でサッカーをすることができましたね。セットプレーから得点することができました。嬉しく思っています」と、明治安田J1リーグで現在2位につける柏に快勝したことを喜び、勝利のポイントについて以下のように語った。

「昨日の記者会見でも言ったように、相手を自分たちのゴールから遠ざける守備というか、そのような自分たちらしいサッカーができました。だからこそ前半で勝負を決めることができたと思います。後半も前半と同じように集中して、できるだけ相手陣内で自分たちのゴールから遠ざけたところでサッカーをやろうという話をしました。後半に関しても、それがかなりできたと思います。全体的なパフォーマンスに非常に満足しています」

また、ロングスローからの2発とFKという、セットプレーでの3得点により優勝をもぎ取ったことについて、「世界のトレンドもそういう流れになっています。我々の強さと、セットプレーにこだわってやっていこうとしています。特に今日のような、身体の大きさなど身体能力の部分で自分たちを上回っている相手に対しては、本当に有効になる例だと思っています」と振り返った。

そして、決勝でゴールを記録し、MVPを受賞した29歳のDF荒木隼人について、スキッベ監督は「技術面のところが非常に伸びたと思っています。1対1（の守備）で自信を持ち、そこも非常に伸びたと思いますね。3年後でもうまくやっていけるでしょう」と称えていた。