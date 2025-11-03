このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoサンフレッチェ広島
team-logo江原FC
【広島vs江原を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
GOAL

【11月4日】サンフレッチェ広島vs江原FCのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第4節

【ACLE放送予定】11月4日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第4節、サンフレッチェ広島対江原FCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月4日(火)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節で、サンフレッチェ広島と江原FCが対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島vs江原FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vs江原FC｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vs江原FCは、11月4日(火)に広島のホーム、広島サッカースタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節
  • 日時：2025年11月4日(火) 19:00キックオフ
  • 対戦：サンフレッチェ広島 vs 江原FC
  • 会場：広島サッカースタジアム

サンフレッチェ広島vs江原FC｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節のサンフレッチェ広島vs江原FCは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vs江原FCのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

サンフレッチェ広島vs江原FC チーム情報

サンフレッチェ広島 vs 江原FC スタメン

サンフレッチェ広島Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestGAN
26
チョン・ミンギ
33
塩谷司
4
荒木隼人
19
佐々木翔
13
新井直人
51
加藤陸次樹
6
川辺駿
41
前田直輝
18
菅大輝
14
田中聡
98
ヴァレール・ジェルマン
21
C. Park
99
J. Kang
34
ジュンソクソング
23
マルコ・トゥチ
24
H. Park
47
M. Shin
4
ミヌソ
18
K. Kim
97
あなた-イ・ヒョン
9
金健熙
7
キム・デウォン

5-3-2

GANAway team crest

SHI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

GAN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • K. Chung

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHI
-直近成績

ゴールを許す
5/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

GAN
-直近成績

ゴールを許す
9/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位表

