2025年11月4日(火)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節で、サンフレッチェ広島と江原FCが対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島vs江原FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vs江原FC｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vs江原FCは、11月4日(火)に広島のホーム、広島サッカースタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節

日時：2025年11月4日(火) 19:00キックオフ

対戦：サンフレッチェ広島 vs 江原FC

会場：広島サッカースタジアム

サンフレッチェ広島vs江原FC｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節のサンフレッチェ広島vs江原FCは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vs江原FCのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

サンフレッチェ広島vs江原FC チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表