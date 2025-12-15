HIP POP Princessファイナルステージの配信予定・視聴方法

日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar : HIP POP Princess」のファイナルステージがU-NEXTで独占生配信される。

本記事では、「Unpretty Rapstar : HIP POP Princess」の配信情報や視聴方法を紹介する。

HIP POP Princessファイナルステージ｜概要

HIP POP Princessファイナルステージ｜ネット配信予定

「HIP POP Princess」は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍するヒップホップグループの誕生を目指すサバイバルオーディション。これまでは、プロデューサー新曲ミッション、ディスバトルなど数々の熾烈な争いを勝ち抜き、16名がファイナリストとして選ばれた。

『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』ファイナルは、2025年12月18日（木）22:00～に配信。U-NEXTで生配信される。

さらに、これまでの軌跡を振り返るため、U-NEXTの公式YouTubeで第1話から最新の第9話までの全エピソードを2025年12月14日までの期間限定で無料公開していた。

HIP POP PrincessファイナルステージのU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信されるHIP POP Princessファイナルステージ は『U-NEXT』で生配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。