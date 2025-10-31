このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Himeji SAGAU-NEXT
大同生命SVリーグはU-NEXTの「J SPORTS バレーボールパック」で全試合ライブ配信
GOAL

【11月1日】ヴィクトリーナ姫路vsSAGA久光スプリングスのテレビ放送・ネット配信予定｜バレーボールSVリーグ女子

2025-26シーズンバレーボールSVリーグ女子第4節、ヴィクトリーナ姫路vsSAGA久光スプリングスの地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

大同生命SVリーグ2025-26女子は11月1日(土)から2日(日)、第4節でヴィクトリーナ姫路とSAGA久光スプリングスが対戦する。

本記事では、ヴィクトリーナ姫路vsSAGA久光スプリングスの視聴方法を紹介する。

ヴィクトリーナ姫路vsSAGA久光スプリングス｜試合日程・開始時間

大同生命SVリーグ2025-26女子第4節、ヴィクトリーナ姫路vsSAGA久光スプリングスは11月1日(土)と2(日)にヴィクトリーナ・ウインク体育館で行われる。

日程

開始時間

11/1(土)14:05
11/2(日)14:05

ヴィクトリーナ姫路vsSAGA久光スプリングス｜テレビ中継・ネット配信予定

日時

テレビ
(地上波/衛星)

ネット
(スマホ/タブレット)

11/1(土)
14:05
  • なし
11/2(日)
14:05
  • なし

※放送/配信予定は変更の可能性あり

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

U-NEXT

u-next j sports volleyball packU-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で600円分のポイントを付与！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

Amazon「J SPORTS」チャンネル

Jsports amazon topAmazon

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。14日間の無料トライアルが利用できる。

まずはAmazon「J SPORTS」ページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

