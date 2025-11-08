このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026株式会社フジテレビジョン
Prime Video FODチャンネルで『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』を視聴
GOAL

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026のテレビ放送・ネット配信予定

『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

Amazonで視聴可能！

FOD

『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』はFODで独占配信！

Amazonプライムビデオ「FOD」チャンネルでも視聴可能

月額1320円(税込)

FODで配信中

今すぐ視聴開始

高校生のダンスコンテスト『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』。11月9日に予選がスタートする。

FODで『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』独占配信Amazon Prime Videoで視聴

本記事では『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』の放送・配信予定などを紹介する。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026｜概要

『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION』は、全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生（ダンス部・ダンス同好会）を対象としたダンスコンテスト。SMALL部門（２〜12名）とLARGE部門（13〜40名）の2部門制で構成され、各地区予選の優勝校およびポイントランキング上位校が決勝大会へ進出する。

『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』は11月9日に予選がスタート。全国5地区の予選を経て、2026年4月18日に決勝大会が両国国技館で開催される。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026｜テレビ放送・ネット配信

『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』は、FODで全5地区の予選から決勝大会まで独占配信される。

フジテレビ系列をはじめ、地上波・BS/CSでのテレビ放送は予定されていない。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026｜配信情報

■タイトル『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』

⬛︎配信：FOD

■FOD配信

【EAST】

  • 11月9日（日）@正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）　14時30分～配信開始予定
  • 1月24日（土）@大宮ソニックシティホール
  • 1月31日（土）@正和工業にじいろホール
  • 2月11日（水）@市原市市民会館
  • 2月11日（水）@正和工業にじいろホール
  • 2月15日（日）@市原市市民会館
  • 2月15日（日）@正和工業にじいろホール

【WEST】

  • 12月7日（日）@南海浪切ホール（岸和田なみきりホール）
  • 1月10日（土）@藤井寺パープルホール
  • 2月22日（日）SMALL@藤井寺パープルホール
  • 2月23日（月）LARGE@東大阪市文化創造館

【CHUBU】

  • 1月31日（土）@知多市勤労文化会館

【KYUSHU】

  • 1月12日（月・祝）@福岡市民ホール・中ホール

【TOHOKU】

  • 1月17日（土）@楽楽楽ホール 太白区文化センター

【FINAL】

  • 4月18日（土）@両国国技館

FODで『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』独占配信Amazon Prime Videoで視聴

FODプレミアムの登録方法

FOD Amazonでも視聴可能！

fod amazon

Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(月額1320円/税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。

FODで『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』独占配信Amazon Prime Videoで視聴

0