前田大然決勝点も旗手怜央が現地メディアでMOM選出「見ていて本当に楽しかった」

セルティックの前田大然と旗手怜央が現地メディアで揃って高評価を受けている。

セルティックは3日、スコティッシュ・プレミアシップ第15節でダンディーFCと対戦。11分に旗手が味方のパスからダイレクトでボックス内に展開すると、これにヤン・ヒョンジュンが反応。相手GKがブロックしたボールが高く浮かび上がったところを中央の前田が頭で詰め、セルティックがリードした。前田のゴールが決勝点となり、セルティックが勝利している。

『67hail hail』では、旗手をマン・オブ・ザ・マッチに選出し、「今夜のプレーは見ていて本当に楽しかった。最高の状態の彼は、選手を見極め、窮地から自らを脱出させる能力が実に素晴らしい」と称賛した。

また、前田にも「8」と高評価をつけ、「今日は多くのチャンスを得られなかったが、決定的な先制点を挙げ、それが最終的に試合を決めるゴールとなった。彼のプレーの激しさも完璧だった——しかし、それは現年度最優秀選手に期待されるべき姿だ」と評価した。

『グラスゴー・ワールド』でも旗手は「8」と高評価で、「前田の先制点につながるヤンへの素晴らしいスルーパス。終始試合を支配し、大差でマン・オブ・ザ・マッチに輝いた」と記した。

前田については「7」で、「先制点を挙げた彼は、いつものようにあらゆるボールを追いかけ、勇敢なプレーを見せた。もし彼が1月に退団すれば、セルティックは彼の粘り強さとエネルギーの代役を見つけるのに苦労するだろう」と記した。