WTTファイナルズ香港2025は、日本時間12月14日(日)に男子シングルスの決勝が開催される。

本記事では、WTTファイナルズ2025香港の男子シングルス決勝、張本智和vsトルルス・モーレゴードの開始時間・テレビ放送/ネット配信予定についてまとめている。

WTTファイナルズ香港2025男子シングルス決勝の日程・開始時間

WTTファイナルズ香港2025は12月10日から14日まで香港コロシアムで開催されている。

男子シングルスでは日本勢から張本智和が決勝に進出しており、日本時間の12月14日(日)21時30分よりスウェーデンのトルルス・モーレゴードと対戦する。

WTTファイナルズ香港2025男子シングルス決勝｜テレビ放送・ネット配信

WTTファイナルズ香港・男子シングルス決勝の張本智和戦は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信する。テレビは『BSテレ東』が放送を行う。

※放送/配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。

放送・配信局 中継の有無 U-NEXT 独占ライブ配信

（※見逃し配信あり） BSテレ東 放送(21:00～)

WTTファイナルズ香港2025男子シングルス決勝｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

U-NEXT

WTTファイナルズ香港2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。