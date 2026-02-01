Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoハンブルガーSV
Volksparkstadion
team-logoバイエルン
Yuta Tokuma

【2月3日】ハンブルガーvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第20節

【伊藤洋輝出場予定】2025-26ブンデスリーガ第20節、ハンブルガーSV対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第20節が日本時間2026年2月1日(日)に開催され、ハンブルガーSVと、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、ハンブルガーvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ハンブルガーvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

ハンブルガーSVvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間2月1日(日)にハンブルガーのホーム、フォルクスパルクシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第20節
  • 日時：2026年2月1日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ハンブルガーSV vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：フォルクスパルクシュタディオン

ハンブルガーvsバイエルン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第20節のハンブルガーvsバイエルン・ミュンヘンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ハンブルガーvsバイエルンのおすすめ視聴方法

ハンブルガーvsバイエルン チーム情報

ハンブルガーSV vs バイエルン スタメン

ハンブルガーSVHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
44
ルカ・ヴシュコヴィッチ
24
C
ニコラス・カパルド
8
ダニエル・エルファドリ
6
アルバート・サンビ＝ロコンガ
28
ミロ・ムハイム
18
ベーカリー・ジャッタ
21
ニコライ・レンベルグ
2
ウィリアム・ミケルブレンシス
20
ファビオ・ヴィエイラ
11
ランズフォード・ケーニヒスドルファー
1
C
マヌエル・ノイアー
3
キム・ミンジェ
44
ヨシプ・スタニシッチ
19
アルフォンソ・デイヴィス
2
ダヨ・ウパメカノ
6
ヨズア・キミッヒ
7
セルジュ・ニャブリ
42
レナート・カール
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
17
マイケル・オリーセ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

HSV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マーリン・ポルツィン

FCB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

HSV
-直近成績

ゴールを許す
3/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

HSV

直近の 5 試合

FCB

0

勝利

0

引分け

5

勝利

1

得点

24
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
1/5

順位表

0