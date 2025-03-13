Germany 11162024(C)Getty Images
Yo Arakawa

ドイツ代表、マインツで絶好調のアミリが4年半ぶり復帰…イタリアとの2連戦に向けてインテルDFビセックを初招集

ネーションズリーグ-Aドイツイタリア 対 ドイツドイツ 対 イタリアイタリア

【欧州・海外サッカーニュース】ドイツサッカー連盟（DFB）は13日、UEFAネイションズリーグでの2連戦に向けた招集メンバー23名を発表した。

ドイツサッカー連盟（DFB）は13日、3月にイタリア代表との2連戦に臨むドイツ代表メンバー23名を発表した。

ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツはUEFAネーションズリーグ準々決勝で20日にはアウェーで、23日にはホームでイタリアと激突。アーセナルFWカイ・ハヴァーツやレヴァークーゼンMFフロリアン・ヴィルツが離脱を余儀なくされたことなどにより、今回のメンバー発表に一層注目が集まっていた。

そうした中、レヴァークーゼンDFヨナタン・ターやバイエルン・ミュンヘンMFヨズア・キミッヒ（右SBとして）、MFジャマル・ムシアラらが順当にメンバー入り。一方、ナーゲルスマン監督はマインツで好調なFWヨナタン・ブルカルトのほか、MFナディエム・アミリを約4年半ぶりに招集。バイエルンMFレオン・ゴレツカやドルトムントMFカリム・アデイェミも復帰。また、インテルDFヤン・アウレル・ビセックは初招集となった。

以下に続く

なお、昨年11月のインターナショナルウィークのメンバーからは、ロビン・ゴセンス（フィオレンティーナ）やユリアン・ブラント（ボルシア・ドルトムント）、クリス・フューリヒ（シュトゥットガルト）らが外れた。

ドイツ代表招集メンバー23名は以下の通り。

次の試合

GK

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）

シュテファン・オルテガ（マンチェスター・シティ）

DF

ヤン・アウレル・ビセック（インテル）

ヨズア・キッミヒ（バイエルン）

ロビン・コッホ（フランクフルト）

マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）

ダヴィド・ラウム（RBライプツィヒ）

アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）

MF

カリム・アデイェミ（ドルトムント）

ナディエム・アミリ（マインツ）

ロベルト・アンドリヒ（レヴァークーゼン）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

パスカル・グロス（ドルトムント）

ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）

ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

リロイ・サネ（バイエルン）

アンジェロ・シュティラー（シュトゥットガルト）

FW

ヨナタン・ブルカルト（マインツ）

ティム・クラインディーンスト（ボルシアMG）

デニズ・ウンダフ（シュトゥットガルト）

広告