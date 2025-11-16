このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoドイツ
Red Bull Arena Leipzig
team-logoスロバキア
【11月18日】ドイツvsスロバキアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節、ドイツ代表対スロバキア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月18日(火)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ドイツ代表とスロバキア代表が対戦する。

本記事では、ドイツvsスロバキアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドイツvsスロバキア｜試合日程・キックオフ時間

ドイツvsスロバキアは、日本時間11月18日(火)にドイツのザクセン州ライプツィヒにある、ツェントラール・シュタディオンで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第10節
  • 日時：2025年11月18日(火) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ドイツ代表 vs スロバキア代表
  • 会場：ツェントラール・シュタディオン

ドイツvsスロバキア｜放送・配信予定

W杯欧州予選のドイツvsスロバキアは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ドイツvsスロバキアのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ドイツvsスロバキア チーム情報

ドイツ vs スロバキア スタメン

ドイツHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestSVK
1
オリヴァー・バウマン
4
ヨナタン・ター
15
ニコ・シュロッターベック
6
C
ヨズア・キミッヒ
22
ダヴィド・ラウム
5
アレクサンダル・パブロヴィッチ
20
セルジュ・ニャブリ
8
レオン・ゴレツカ
19
リロイ・サネ
17
フロリアン・ヴィルツ
11
ニック・ヴォルテマーデ
1
マルティン・ドゥブラフカ
4
アダム・オバート
14
C
ミラン・シュクリニアル
16
ダヴィド・ハンツコ
6
ノルベルト・ギェンバー
8
オンドレイ・ドゥダ
21
マトゥシュ・ベロ
22
スタニスラフ・ロボツカ
7
レオ・ザウアー
20
デビッド・デュリス
15
ダビッド・ストレレック

4-3-3

SVKAway team crest

GER
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・ナーゲルスマン

SVK
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • フランチェスコ・カルツォーナ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

GER
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

SVK
-直近成績

ゴールを許す
6/2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

GER

直近の 5 試合

SVK

3

勝利

0

引分け

2

勝利

10

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

