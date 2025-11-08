ジェノア新監督就任のデ・ロッシ「他のチームからは何か月も断っていた。ローマからも…」

ジェノアがダニエレ・デ・ロッシ監督の就任を発表した。

ジェノアは、デ・ロッシ監督が選手引退後に監督を務める3チーム目となる。2024年にはセリエBのSPAL、セリエAのローマを率いた。ジェノアでは2025-26シーズン終了までの短期契約に署名したとのことで、セリエBへの降格を免れた場合は契約延長のオプションが付帯されている。

「運命が私をここに導いた」とデ・ロッシは金曜日の 就任記者会見の冒頭で記者団に語った。

「逃せないチャンスがあることもある。ここ数週間、数ヶ月、他のチームと接触してきた。何ヶ月も断っていた。そして1月にローマから話が来た。他のチームにもアプローチし、話し合いもしたが、何も成果はなかった。そしてジェノアは素晴らしいチームだ。ここにいられることは大変光栄だ。嘘はつきない。光栄であると同時に、興奮し、燃えている。この役割は名誉と敬意を持って扱われるべきだと信じている」

「自分がどこにいるのかを自覚しなければならない」とデ・ロッシは語った。

「チームのDNAを受け入れなければならない。そしてジェノアにはそのDNAがたっぷりある。ここにある材料に合わせて自分の考えを適応させていく。チームには満足しているが、初戦に向けて準備する時間には満足していない。勝ち点を早く獲得したい」