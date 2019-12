FW赤崎秀平が川崎Fから仙台に完全移籍!今季は名古屋に期限付き移籍

川崎フロンターレは25日、名古屋グランパスに期限付き移籍していたFW赤崎秀平(28)がベガルタ仙台に完全移籍することを発表した。

赤崎は筑波大学在学中の2013年途中から鹿島アントラーズでプレー。その後、ガンバ大阪への期限付き移籍を経て、昨年から川崎Fに完全移籍していた。今シーズンは名古屋に期限付き移籍で加わり、明治安田生命J1リーグ21試合5ゴール、ルヴァンカップ7試合4ゴールを決めている。

赤崎は、クラブ公式サイトを通じて「川崎フロンターレが独自のスタイルで常勝軍団を目指し、毎年タイトルが取れることを応援しています。短い間でしたがお世話になりました」と別れを告げた。

また、仙台に向けては以下のように喜びを伝えている。

「人生初となる雪国での生活に今から緊張していますが、評価していただき戦力として求められることは非常に光栄なことなので、素直にうれしく思います」

「プロ初ゴールは鹿島アントラーズ時代に、ユアテックスタジアム仙台で決め、強い縁を感じています。アウェー仙台戦はベガルタサポーターの応援で圧倒されそうになったのを覚えています。これからはその声援が自分の後押しになることを想像すると心強く感じます」

「強化部の方が誠意ある対応をしてくれました。僕はチームに勝利という形で恩返ししたいです。サポーターのみなさまへ勝利を届けるために力の限り戦うことを誓います。最後になりましたが、ベガルタ仙台に関わるすべてのみなさま Merry Xmas.I promise I will do my best to make you all happy」