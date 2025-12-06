2025-26シーズンのプレミアリーグ第15節が日本時間12月8日(月)に開催。フラムと、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦する。
本記事では、フラムvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
フラムvsクリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間
フラムvsクリスタル・パレスは、日本時間2025年12月8日(月)にフラムのホーム、クレイヴン・コテージで開催される。
- 大会：2025-26プレミアリーグ第15節
- 日時：2025年12月8日(月)1:30キックオフ／日本時間
- 対戦：フラム vs クリスタル・パレス
- 会場：クレイヴン・コテージ
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
フラムvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
フラムvsクリスタル・パレスの視聴方法U-NEXT
2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に
フラムvsクリスタル・パレス チーム情報
成績
両チームの対戦成績
順位表
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。