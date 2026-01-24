このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoフラム
Craven Cottage
team-logoブライトン
フラムvsブライトンを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【1月25日】三笘薫出場予定！フラム対ブライトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第23節

【三笘薫出場予定】2025-26プレミアリーグ第23節、フラムvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第23節が日本時間1月25日(日)に開催。フラムと、三笘薫の所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

【三笘薫出場予定】フラムvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、フラムvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

フラム対ブライトンの試合日程・キックオフ時間

フラムvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、日本時間2026年1月25日(日)にフラムのホーム、クレイヴン・コテージで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第23節
  • 日時：2026年1月25日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：フラム vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
  • 会場：クレイヴン・コテージ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【三笘薫出場予定】フラムvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

フラム対ブライトンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【三笘薫出場予定】フラムvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

フラム対ブライトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

フラム対ブライトンの予想スタメンは？

フラム vs ブライトン 予想スタメン

フラムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBHA
1
ベルント・レノ
21
ティモシー・カスターニュ
3
カルバン・バッシー
5
ヨアキム・アンデルセン
33
アントニー・ロビンソン
16
サンデル・ベルゲ
8
ハリー・ウィルソン
19
サムエル・チュクウェゼ
17
アレックス・イウォビ
22
ケヴィン
7
ラウール・ヒメネス
1
バルト・フェルブルッヘン
5
ルイス・ダンク
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
34
ヨエル・フェルトマン
24
フェルディ・カディオグル
22
三笘薫
10
ジョルジニオ・リュテル
17
カルロス・バレバ
11
ヤンクバ・ミンテ
30
パスカル・グロス
18
ダニエル・ウェルベック

4-2-3-1

BHAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マルコ・シウバ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FUL
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

BHA
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FUL

直近の 5 試合

BHA

2

勝利

2

引分け

1

Win

9

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0